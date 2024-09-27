Аэроразведчики Нацгвардии уничтожили российские дроны Supercam S350 и Ланцет ― видео

11-ая бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии показала, как их аэроразведчики сбивают российские беспилотные летательные аппараты.
Главные тезисы
- Украинская 11-ая бригада Национальной гвардии сбила 9 российских дронов, включая модели Supercam S350 и Ланцет.
- Аэроразведчики украинской нацгвардии продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность в борьбе с высокотехнологичными беспилотниками.
- Сбитие российских дронов свидетельствует о постоянном повышении квалификации и совершенствовании техники для борьбы с потенциальными угрозами.
- Работа аэроразведчиков Нацгвардии помогает обеспечить безопасность в зоне боевых действий и предотвратить враждебные действия.
- Видео сбивания российских дронов демонстрирует эффективность действий украинской Национальной гвардии в борьбе с враждебными угрозами.
В Нацгвардии показали сбитие 9 российских дронов
На странице бригады в социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором можно увидеть сбивание над линией боевого столкновения пяти российских дронов Zala-421, двух Орлан-10, Supercam S350 и Ланцета.
Два дня назад эта бригада демонстрировала сбивание новейшего российского дрона Supercam S 350. Один такой беспилотник стоит около 15-20 тыс. долл. в зависимости от комплектации.
Нацгвардейцы уничтожили "Иглой" российский штурмовик Су-25
Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет, говорится в сообщении.
Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.
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