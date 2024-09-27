Аэроразведчики Нацгвардии уничтожили российские дроны Supercam S350 и Ланцет ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Аэроразведчики Нацгвардии уничтожили российские дроны Supercam S350 и Ланцет ― видео

НГУ
Supercam S350
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11-ая бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии показала, как их аэроразведчики сбивают российские беспилотные летательные аппараты.

Главные тезисы

  • Украинская 11-ая бригада Национальной гвардии сбила 9 российских дронов, включая модели Supercam S350 и Ланцет.
  • Аэроразведчики украинской нацгвардии продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность в борьбе с высокотехнологичными беспилотниками.
  • Сбитие российских дронов свидетельствует о постоянном повышении квалификации и совершенствовании техники для борьбы с потенциальными угрозами.
  • Работа аэроразведчиков Нацгвардии помогает обеспечить безопасность в зоне боевых действий и предотвратить враждебные действия.
  • Видео сбивания российских дронов демонстрирует эффективность действий украинской Национальной гвардии в борьбе с враждебными угрозами.

В Нацгвардии показали сбитие 9 российских дронов

На странице бригады в социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором можно увидеть сбивание над линией боевого столкновения пяти российских дронов Zala-421, двух Орлан-10, Supercam S350 и Ланцета.

Два дня назад эта бригада демонстрировала сбивание новейшего российского дрона Supercam S 350. Один такой беспилотник стоит около 15-20 тыс. долл. в зависимости от комплектации.

Дрон может оснащаться различными видами оборудования, в зависимости от профиля выполнения задач, летает до 240 км, поднимается на 5 тыс м вверх, оборудуется камерой высокого разрешения с ночным видением, имеет еще целый ряд опасных характеристик, которые делают этот БПЛА приоритетной целью.

Нацгвардейцы уничтожили "Иглой" российский штурмовик Су-25

Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет, говорится в сообщении.

Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.

Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит, — констатируют военные.

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