Аэроразведчики Нацгвардии уничтожили российские дроны Supercam S350 и Ланцет ― видео

В Нацгвардии показали сбитие 9 российских дронов

На странице бригады в социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором можно увидеть сбивание над линией боевого столкновения пяти российских дронов Zala-421, двух Орлан-10, Supercam S350 и Ланцета.

Два дня назад эта бригада демонстрировала сбивание новейшего российского дрона Supercam S 350. Один такой беспилотник стоит около 15-20 тыс. долл. в зависимости от комплектации.

Дрон может оснащаться различными видами оборудования, в зависимости от профиля выполнения задач, летает до 240 км, поднимается на 5 тыс м вверх, оборудуется камерой высокого разрешения с ночным видением, имеет еще целый ряд опасных характеристик, которые делают этот БПЛА приоритетной целью. Поделиться

Нацгвардейцы уничтожили "Иглой" российский штурмовик Су-25

Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет, говорится в сообщении.

Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.