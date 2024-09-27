Аеророзвідники Нацгвардії знищили російські дрони Supercam S350 та Ланцет ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Аеророзвідники Нацгвардії знищили російські дрони Supercam S350 та Ланцет ― відео

НГУ
Supercam

11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії показала, як їхні аеророзвідники збивають російські безпілотні літальні апарати.

Головні тези:

  • Аеророзвідники Нацгвардії продемонстрували успішне збиття 9 російських дронів, включаючи моделі Supercam S350 та Ланцет.
  • Російські безпілотники, такі як Supercam S350, є високотехнологічними та небезпечними пристроями, які можуть бути успішно нейтралізовані аеророзвідниками Нацгвардії.
  • Відео збиття дронів свідчить про високий професіоналізм та ефективність військових підрозділів Національної гвардії України.
  • Робота аеророзвідників допомагає запобігти ворожим діям та забезпечує безпеку в зоні бойових дій.
  • Нацгвардія постійно підвищує свою кваліфікацію та вдосконалює техніку для ефективно] протидії потенційним загрозам.

У Нацгвардії показали збиття 9 російських дронів

На сторінці бригади у соціальній мережі Facebook опубліковано відео, на якому можна побачити збиття над лінією бойового зіткнення п’ятьох російських дронів Zala-421, двох Орлан-10, Supercam S350 та Ланцета.

Два дні тому ця бригада демонструвала збиття новітнього російського дрона Supercam S 350. Один такий безпілотник коштує близько 15-20 тис дол залежно від комплектації.

Дрон може оснащуватися різними видами обладнання, залежно від профілю виконання завдань, літає до 240 км, підіймається на 5 тис м вгору, обладнується камерою високої роздільної здатності з нічним баченням, має ще цілий ряд небезпечних характеристик, які роблять цей БпЛА пріоритетною ціллю.

Нацгвардійці знищили "Іглою" російський штурмовик Су-25

Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт, — йдеться у повідомленні.

Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.

Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито, — констатують військові.

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