Новітній дрон РФ "Ланцет" з ШІ впав біля Монумента Незалежності у Києві
Новітній дрон РФ "Ланцет" з ШІ впав біля Монумента Незалежності у Києві

Джерело:  Defense Express

Цей удар "Ланцетом", який мав ознаки використання автономного штучного інтелекту, мав на меті демонстрацію нових можливостей терористичних ударів рашистів.

Головні тези:

  • Дрон РФ “Ланцет” впав у центрі Києва, показуючи нові можливості терористичних ударів.
  • Є підозра, що цей дрон був налаштований на автономність та ройове використання.
  • Уламки “Ланцета” можуть свідчити про використання штучного інтелекту в цьому дроні.

Росія запустила по Києву новітній дрон “Ланцет” з ШІ

РФ уперше застосували для удару по Києву новий тип ударних дронів, які складають значну загрозу.

За попередньою інформацією, яку отримав Defense Express з власних джерел, дрон, який сьогодні впав поряд із Монументом Незалежності — це "Ланцет".

Чи був саме цей об'єкт ціллю цього удару, чи дрон цілив у щось інше наразі з'ясовується. А сам факт його знищення саме у центрі Києва не є таємницею.

Уламки “Ланцета” у Києві

На те, що це саме "Ланцет" вказують уламки цього дрона. Зокрема доволі характерне Х-подібне хвостове оперення "Ланцета" зі штовхаючим гвинтом. Також є фото крила, на якому номер з індексом RF.

Наразі триває аналіз уламків. Але попередньо, на основі навіть цієї дуже обмеженої інформації, вже можливо зробити кілька висновків.

З великою долею ймовірності у цьому дроні-камікадзе "Ланцет" був використаний штучний інтелект. Він був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором. На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів.

Таке маркування зустрічається на російських автономних дронах V2U. Як вважається, воно потрібно для того, щоб дрони тримались один одного, рухаючись "зграєю". І сьогоднішня ранкова атака дронами по Києву якраз й була груповою. Також не виключено, що на цьому дроні був використаний зв'язок за допомогою mesh-модемів чи мобільного зв'язку.

Щодо дальності польоту "Ланцета", то зазвичай вона фігурує як 50 км, але це параметр — дальність зв'язку. Але у РФ вже вихвалялись тим, що вже регулярно літають на дальність 90 км, а рекордом є 136 км.

Водночас до центру Києва від кордону РФ понад 200 км. Чи може "Ланцет" взагалі подолати таку відстань наразі є відкритим питанням і не виключеним варіантом. А от до Києва з території Білорусі 90 км.

Також варто додати, що загалом сам факт спроби удару по центру Києва дроном "Ланцет", який несе бойову частину вагою до 3 кг, вбачається лише заходом демонстрації нових можливостей терористичних ударів РФ. З іншого боку, знімає будь-які застереження щодо автономізації українських далекобійних дронів.

Водночас радник Федорова Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що уламки «Ланцета» були навмисно скинуті з «Шахедів» як частина ворожої ІПСО.

Жодні «Ланцети» не можуть долетіти до Києва. Це ударні БПЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей. Ці БПЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.

