РФ атаковала Украину "Кинжалом" и 442 дронами
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
В минувшую ночь российские оккупанты совершали воздушное нападение на Украину аэробалистической ракетой "Кинжал" и 442 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить 380 вражеских целей.

  • Произошло попадание 16 ударных БПЛА на 7 локациях.
  • Атака России продолжается до сих пор, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.

Враг осуществлял свои атаки по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Из 442 ударных российских дронов — около 300 это "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

