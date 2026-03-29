РФ атаковала Украину "Кинжалом" и 442 дронами

В минувшую ночь российские оккупанты совершали воздушное нападение на Украину аэробалистической ракетой "Кинжал" и 442 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить 380 вражеских целей.
Главные тезисы
- Произошло попадание 16 ударных БПЛА на 7 локациях.
- Атака России продолжается до сих пор, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Враг осуществлял свои атаки по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.
Из 442 ударных российских дронов — около 300 это "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 14 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
Больше по теме
