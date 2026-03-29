Російський порт Усть-Луга знову у вогні після атаки України — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Російський порт Усть-Луга знову у вогні після атаки України — відео

“Бавовна” в Росії 29 березня - які наслідки
Read in English
Джерело:  online.ua

Уночі 29 березня Сили оборони України вкотре потужно атакували Ленінградську область країни-агресорки РФ. Ціллю для захисників вкотре став порт Усть-Луга, його знову охопила масштабна пожежа.

Головні тези:

  • Місцева російська влада вже підтвердила нові пошкодження порту Усть-Луга.
  • Міноборони РФ заявляє про знешкодження нібито 203 українських дронів.

“Бавовна” в Росії 29 березня — які наслідки

З заявою з цього приводу виступив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Україна почала знову атакувати цей російський регіон близько 02:00 за київським часом.

Дрозденко попередив місцеве населеня про ризик "зниження швидкості мобільного інтернету".

Близько 04:00 над Ленобластю нібито знешкодили 7 українських ударних дронів — згодом ця кількість різко зросла до 27.

Губернатор також офційно підтвердив, що внаслідок атаки пошкоджений порт Усть-Луга.

О 07:00 Дрозденко заявив про 31 нібито знешкоджений дрон.

За його словами, "рятувальники працюють над гасінням пожежі в порту Усть-Луга"

Вранці 29 березня Міноборони РФ почало стверджувати, що 203 українські дрони збивали над територіями: Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Орловської, Пензенської, Псковської, Ростовської, Самарської, Саратовської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю.

Окрім того, гучні вибухи гриміли в окупованому Криму і над акваторією Чорного моря.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?