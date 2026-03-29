Російський порт Усть-Луга знову у вогні після атаки України — відео

Уночі 29 березня Сили оборони України вкотре потужно атакували Ленінградську область країни-агресорки РФ. Ціллю для захисників вкотре став порт Усть-Луга, його знову охопила масштабна пожежа.
Головні тези:
- Місцева російська влада вже підтвердила нові пошкодження порту Усть-Луга.
- Міноборони РФ заявляє про знешкодження нібито 203 українських дронів.
“Бавовна” в Росії 29 березня — які наслідки
З заявою з цього приводу виступив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
Україна почала знову атакувати цей російський регіон близько 02:00 за київським часом.
Дрозденко попередив місцеве населеня про ризик "зниження швидкості мобільного інтернету".
Близько 04:00 над Ленобластю нібито знешкодили 7 українських ударних дронів — згодом ця кількість різко зросла до 27.
Губернатор також офційно підтвердив, що внаслідок атаки пошкоджений порт Усть-Луга.
О 07:00 Дрозденко заявив про 31 нібито знешкоджений дрон.
За його словами, "рятувальники працюють над гасінням пожежі в порту Усть-Луга"
Вранці 29 березня Міноборони РФ почало стверджувати, що 203 українські дрони збивали над територіями: Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Ленінградської, Новгородської, Орловської, Пензенської, Псковської, Ростовської, Самарської, Саратовської, Смоленської, Тверської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю.
Окрім того, гучні вибухи гриміли в окупованому Криму і над акваторією Чорного моря.
