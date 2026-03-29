Российский порт Усть-Луга снова в огне после атаки Украины — видео

Ночью 29 марта Силы обороны Украины мощно атаковали Ленинградскую область страны-агрессорки РФ. Целью для защитников опять стал порт Усть-Луга, его снова охватил масштабный пожар.

"Бавовна" в России 29 марта — какие последствия

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Украина начала снова атаковать этот российский регион около 02:00 по киевскому времени.

Дрозденко предупредил местное населения о риске "снижения скорости мобильного интернета".

Около 04:00 над Ленобластью якобы обезвредили 7 украинских ударных дронов — впоследствии это количество резко возросло до 27.

Губернатор также официально подтвердил, что в результате атаки поврежден порт Усть-Луга.

В 07:00 Дрозденко заявил о 31 якобы обезвреженном дроне.

По его словам, "спасатели работают над тушением пожара в порту Усть-Луга"

Утром 29 марта Минобороны РФ начало утверждать, что 203 украинские дроны сбивали над территориями: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Тверской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края