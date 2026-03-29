Зеленский отреагировал на обвинения во лжи со стороны Рубио
Зеленский дал отпор Рубио
Источник:  Интерфакс-Украина

Глава государства Владимир Зеленский не намерен отказываться от своих недавних слов о том, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только после того, как Силы обороны выйдут из Донбасса. Шеф американской дипломатии Марко Рубио на этом фоне обвинил украинского лидера во лжи, однако президент ясно дал понять — он говорит правду.

Главные тезисы

  • Команда Трампа фактически выдвинула Украине ультиматум для завершения войны.
  • Его исполнение выгодно исключительно России.

По словам украинского лидера, правда заключается в том, что большая часть айсберга не видна, однако он говорит о мирном процессе абсолютно откровенно.

Можно по-разному относиться к этому, но все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят о том, и не только мой анализ, это звучит совершенно правильно, что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут из Донбасса.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства четко дал понять, что официальный Киев рассчитывает договориться о гарантиях безопасности до завершения боевых действий.

Кроме того, в центре внимания до сих пор находится пакет восстановления.

По словам Зеленского, гарантии вступят в силу после голосования Конгресса, а Конгресс будет голосовать уже после окончания войны.

Но тем не менее нам сказали, что вопрос не в том, когда это вступает в силу, а вопрос в том, когда эти гарантии нам даются. Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем из Донбасса. И это условие на сегодняшний день для окончания войны, — объяснил президент Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина сорвала новый план Путина относительно Ближнего Востока
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину "Кинжалом" и 442 дронами
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российский порт Усть-Луга снова в огне после атаки Украины — видео
"Бавовна" в России 29 марта - какие последствия

