Зеленский отреагировал на обвинения во лжи со стороны Рубио

Глава государства Владимир Зеленский не намерен отказываться от своих недавних слов о том, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только после того, как Силы обороны выйдут из Донбасса. Шеф американской дипломатии Марко Рубио на этом фоне обвинил украинского лидера во лжи, однако президент ясно дал понять — он говорит правду.

Зеленский дал отпор Рубио

По словам украинского лидера, правда заключается в том, что большая часть айсберга не видна, однако он говорит о мирном процессе абсолютно откровенно.

Можно по-разному относиться к этому, но все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят о том, и не только мой анализ, это звучит совершенно правильно, что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до окончания войны, а после того, как наши войска выйдут из Донбасса. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства четко дал понять, что официальный Киев рассчитывает договориться о гарантиях безопасности до завершения боевых действий.

Кроме того, в центре внимания до сих пор находится пакет восстановления.

По словам Зеленского, гарантии вступят в силу после голосования Конгресса, а Конгресс будет голосовать уже после окончания войны.