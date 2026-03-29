Глава государства Владимир Зеленский не намерен отказываться от своих недавних слов о том, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только после того, как Силы обороны выйдут из Донбасса. Шеф американской дипломатии Марко Рубио на этом фоне обвинил украинского лидера во лжи, однако президент ясно дал понять — он говорит правду.
Главные тезисы
- Команда Трампа фактически выдвинула Украине ультиматум для завершения войны.
- Его исполнение выгодно исключительно России.
Зеленский дал отпор Рубио
По словам украинского лидера, правда заключается в том, что большая часть айсберга не видна, однако он говорит о мирном процессе абсолютно откровенно.
Глава государства четко дал понять, что официальный Киев рассчитывает договориться о гарантиях безопасности до завершения боевых действий.
Кроме того, в центре внимания до сих пор находится пакет восстановления.
По словам Зеленского, гарантии вступят в силу после голосования Конгресса, а Конгресс будет голосовать уже после окончания войны.
