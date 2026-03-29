Генштаб объявил о поражении 8 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно разгромила сразу восемь районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков на разных направлениях фронта.
Главные тезисы
- Начался 1495 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 236 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 29 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 295 830 (+1 360) человек
танков — 11 820 (+8) ед.
боевых бронированных машин — 24 313 (+16) ед.
артиллерийских систем — 39 001 (+65) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 204 060 (+1 948) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 85 977 (+181) ед.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 8769 дронов-камикадзе и осуществил 3886 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 79 из реактивных систем залпового огня.
