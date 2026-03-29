Генштаб объявил о поражении 8 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно разгромила сразу восемь районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков на разных направлениях фронта.

Потери армии РФ по состоянию на 29 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 295 830 (+1 360) человек

танков — 11 820 (+8) ед.

боевых бронированных машин — 24 313 (+16) ед.

артиллерийских систем — 39 001 (+65) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 204 060 (+1 948) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 85 977 (+181) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8769 дронов-камикадзе и осуществил 3886 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 79 из реактивных систем залпового огня.