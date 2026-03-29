Мадяр показал уничтожение 3 российских РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" — видео

29 марта командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что его воины успешно добрались до российской базы "Торнадо": под мощные удары СБС попали сразу три РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" и ТЗМ (транс-зарядная машина). Более того, украинские бойцы испепелили цистерны с топливом.

По словам Мадяра, на этот раз целью его команды стала российская база РСЗО БМ-30 в нп Совхозное, которая находятся во временно оккупированном Крыму.

Новая успешная операция была проведена ночью 29 марта воинами 1 ВЦ Сил Беспилотных Систем.

Уничтожены сразу три реактивных системы залпового огня 300 мм «Смерч» или «Торнадо» и самоходная транспортно-заряжающая машина к ним. undefined Командующий Сил беспилотных систем Украины

Мадяр обращает внимание на то, что Смерч — это старая версия, которая атакует неуправляемыми ракетами на 70-90 км.

Что касается Торнадо-С, то в этом случае речь идет о модернизированном средстве с автоматизированной наводкой и спутниковой навигацией, дальностью огня 120 км.

Торнадо по смерчу, а даже смерч по торнадо- не принципиально, кому как-то любит. Смертоносных харкачек стало меньше, — подчеркнул командующий СБС.

Как отметил Мадяр, его бойцы также успели атаковать вражеские цистерны.

За реализацию этой задачи взялись воины 1 ОЦ СБС вблизи нп Новосветловка, в ВОТ Луганской обл во взаимодействии с разведкой СБУ.