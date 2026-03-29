"Програма діє". США віддадуть Україні усю придбану для неї зброю
"Програма діє". США віддадуть Україні усю придбану для неї зброю

Джерело:  Укрінформ

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо запевнив свого українського колегу Андрія Сибігу, що США не збираються перенаправляти американську зброю, закуплену для України, на Близький Схід. Фактично йдеться про те, що ЗСУ отримають все, що й повинні були отримати.

Головні тези:

  • Американська зброя для України буде надходити, попри війну США проти Ірану.
  • Ба більше, програма PURL також продовжує розширюватися.

США не планують позбавляти Україну зброї

Як зазначив глава МЗС України, у межах засідання міністрів закордонних справ країн G7 команда Трамп запевнила, що не збирається передавати зброю, яка закуплена за програмою PURL на Близький Схід.

Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо — нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки і з тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Шеф української дипломатії також офіційно підтвердив, що Київ отримав запевнення про внески до програми PURL з боку ще одного союзника.

Сибіга не захотів розкривати подробиць, однак додав, що програма із закупівлі американського озброєння лише набирає обертів.

Це означає, що ця програма діє, і вона буде розвиватися. І це єдиноможливий інструмент для посилення наших стратегічних ППО, — заявив дипломат.

