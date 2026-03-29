"Програма діє". США віддадуть Україні усю придбану для неї зброю

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо запевнив свого українського колегу Андрія Сибігу, що США не збираються перенаправляти американську зброю, закуплену для України, на Близький Схід. Фактично йдеться про те, що ЗСУ отримають все, що й повинні були отримати.

США не планують позбавляти Україну зброї

Як зазначив глава МЗС України, у межах засідання міністрів закордонних справ країн G7 команда Трамп запевнила, що не збирається передавати зброю, яка закуплена за програмою PURL на Близький Схід.

Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо — нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки і з тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Шеф української дипломатії також офіційно підтвердив, що Київ отримав запевнення про внески до програми PURL з боку ще одного союзника.

Сибіга не захотів розкривати подробиць, однак додав, що програма із закупівлі американського озброєння лише набирає обертів.