CША готуються до наземного вторгнення в Іран — інсайдери

Згідно з даними видання The Washington Post, Пентагон уже активно проводить підготовку до потенційного проведення кількох тижнів наземних операцій в Ірані. Насамперед йдеться про рейди спецпризначенців та піхоти.

Наземне вторгнення США в Іран все-таки можливе

Як вдалося дізнатися інсайдерам у Білому домі, команда Дональда Трампа не розцінює будь-яка наземну операцію проти Ірану як повномасштабне вторгнення в країну.

Міноборони США наразі активно готується до рейдів змішаних сил спеціальних операцій та входу звичайних піхотних військ.

У Пентагоні усвідомлюють, що їхня армія може зазнати щ ебільших втрат у живій силі, однак підготовка все одно триває.

Попри це, досі достеменно невідомо, чи ухвалив Дональд Трамп чітке рішення щодо проведення цієї операції проти Ірану.

На тлі останніх подій на Близькому Сході речниця Білого дому Керолайн Левітт попередила: якщо Тегеран не припинить свої ядерні амбіції та погрози на адресу Сполучених Штатів та їхніх союзників, Трамп "готовий розв’язати проти них пекло".

Команда президента США також активно обговорює захоплення острова Харг.

Що важливо розуміти, йдеться про головний центр експорту іранської нафти в Перській затоці.