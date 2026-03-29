CША готовятся к наземному вторжению в Иран — инсайдеры
Источник:  The Washington Post

Согласно данным издания The Washington Post, Пентагон уже активно проводит подготовку к потенциальному проведению нескольких недель наземных операций в Иране. В первую очередь речь идет о рейдах спецназовцев и пехоты.

  • Пока США не намерены отступать в войне на Ближнем Востоке.
  • Некоторые члены команды Трампа полагают, что боевые действия затянутся на несколько месяцев.

Как удалось узнать инсайдерам в Белом доме, команда Дональда Трампа не расценивает какую-либо наземную операцию против Ирана как полномасштабное вторжение в страну.

Минобороны США активно готовится к рейдам смешанных сил специальных операций и входу обычных пехотных войск.

В Пентагоне осознают, что их армия может понести еще большие потери в живой силе, однако подготовка все равно продолжается.

Несмотря на это, до сих пор неизвестно, принял ли Дональд Трамп четкое решение о проведении этой операции против Ирана.

На фоне последних событий на Ближнем Востоке пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт предупредила: если Тегеран не прекратит свои ядерные амбиции и угрозы в адрес Соединенных Штатов и их союзников, Трамп "готов развязать против них ад".

Команда президента США также активно обсуждает захват острова Харг.

Что важно понимать, речь идет о главном центре экспорта иранской нефти в Персидском заливе.

Один инсайдер заявил, что для достижения рассматриваемых целей, вероятно, понадобятся "недели, а не месяцы", а другой оценил возможные сроки в "несколько месяцев".

