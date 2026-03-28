"No Kings". Миллионы американцев вышли на протесты против Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

"No Kings". Миллионы американцев вышли на протесты против Трампа

Трамп
Читати українською
Источник:  Суспільне

В десятках городов США проходят протесты против президента США Дональда Трампа - "No Kings" (Без Королей). Организаторы сообщили о более чем тысяче мероприятий в рамках протестов по всей стране. Миллионы американцев вышли на протесты.

Главные тезисы

  • Миллионы американцев вышли на протесты против президента США Дональда Трампа под лозунгом «No Kings» (Без Королей).
  • Протестующие высказывают критику по отношению к администрации Трампа и вызывают к принятию мер по другим важным проблемам.

Протесты против Трампа проходят в десятках городов США

В столице США протестующие прошли маршем по улицам мимо Мемориала Линкольна и до Национальной аллеи. Они держали баннеры и плакаты с антитрамповскими лозунгами: призывами к президенту США Трампа "составить корону", критикой Миграционной и таможенно-правоохранительной службы США (ICE).

Протесты в США

Еще одна бессмысленная война, в которую мы пытаемся ввязаться (война США и Израиля против Ирана — ред.). Они пытаются отвлечься от Эпштейна, экологических кризисов, кризиса бездомности и еще одной войны, в которую нас вовлекает он. Просто пытается привлечь к чему-то другому, чтобы спасти собственную ситуацию, — рассказал Суспільному один из участников протеста.

Протестующие также приносили флаги Украины на марш. Один из протестующих в Вашингтоне, Джон Беар, рассказал, что он хочет "напомнить" другим людям об Украине.

Очень вдохновляет то, как они противостоят России и опять же демократии. Я никогда не сознавал, насколько редки демократии в мире, пока, кажется, Трамп не стал президентом.

По его словам, администрация Трампа должна была посылать все боеприпасы, которые посылает на войну против Ирана, в Украину.

Участник протестов против Трампа

Протесты No Kings планируют провести во всех 50 штатах США. Центральным событием в ряде мероприятий стал штат Миннесота. По словам организаторов, запланировано более тысячи маршей в городах США, включая Бостон, Вашингтон, Округ Колумбия, Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл и Лос-Анджелес. Масштабный протест "Без королей" также прошел в Нью-Йорке.

Организаторы ожидают более 9 миллионов участников во всех событиях в рамках протестов.

В Миннесоте на протест "Без Королей" собралось около ста тысяч человек. В городе Сент-Пон, штат Миннесоти, приняли участие певица Джоан Баэз, актриса Джейн Фонда, сенатор Берни Сандерс. Протесты в Миннесоте были посвящены Рене Гуду и Алексу Претти — погибшим от действий ICE по протестующим в Миннеаполисе в начале 2026 года.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?