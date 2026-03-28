"No Kings". Миллионы американцев вышли на протесты против Трампа

В десятках городов США проходят протесты против президента США Дональда Трампа - "No Kings" (Без Королей). Организаторы сообщили о более чем тысяче мероприятий в рамках протестов по всей стране. Миллионы американцев вышли на протесты.
Главные тезисы
- Миллионы американцев вышли на протесты против президента США Дональда Трампа под лозунгом «No Kings» (Без Королей).
- Протестующие высказывают критику по отношению к администрации Трампа и вызывают к принятию мер по другим важным проблемам.
Протесты против Трампа проходят в десятках городов США
В столице США протестующие прошли маршем по улицам мимо Мемориала Линкольна и до Национальной аллеи. Они держали баннеры и плакаты с антитрамповскими лозунгами: призывами к президенту США Трампа "составить корону", критикой Миграционной и таможенно-правоохранительной службы США (ICE).
Протестующие также приносили флаги Украины на марш. Один из протестующих в Вашингтоне, Джон Беар, рассказал, что он хочет "напомнить" другим людям об Украине.
Очень вдохновляет то, как они противостоят России и опять же демократии. Я никогда не сознавал, насколько редки демократии в мире, пока, кажется, Трамп не стал президентом.
По его словам, администрация Трампа должна была посылать все боеприпасы, которые посылает на войну против Ирана, в Украину.
Протесты No Kings планируют провести во всех 50 штатах США. Центральным событием в ряде мероприятий стал штат Миннесота. По словам организаторов, запланировано более тысячи маршей в городах США, включая Бостон, Вашингтон, Округ Колумбия, Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл и Лос-Анджелес. Масштабный протест "Без королей" также прошел в Нью-Йорке.
Организаторы ожидают более 9 миллионов участников во всех событиях в рамках протестов.
В Миннесоте на протест "Без Королей" собралось около ста тысяч человек. В городе Сент-Пон, штат Миннесоти, приняли участие певица Джоан Баэз, актриса Джейн Фонда, сенатор Берни Сандерс. Протесты в Миннесоте были посвящены Рене Гуду и Алексу Претти — погибшим от действий ICE по протестующим в Миннеаполисе в начале 2026 года.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-