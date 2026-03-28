"No Kings". Мільйони американців вийшли на протести проти Трампа
У десятках міст США проходять протести проти президента США Дональда Трампа — "No Kings" (Без Королів). Організатори повідомили про понад тисячу заходів в рамках протестів по всій країні. Мільйони американців вийшли на протести.

Головні тези:

  • Мільйони американців вийшли на протести проти президента США Дональда Трампа під гаслом «No Kings».
  • Протести проти Трампа проходять у десятках міст США, включаючи Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес і інші.

Протести проти Трампа проходять у десятках міст США

У столиці США протестувальники пройшли маршем вулицями повз Меморіал Лінкольна та до Національної алеї. Вони тримали банери та плакати з антитрампівськими гаслами: закликами до президента США Трампа "скласти корону", критикою Міграційної та митно-правоохоронної служби США (ICE).

Протести у США

Ще одна безглузда війна, в яку ми намагаємося вплутатися (війна США та Ізраїлю проти Ірану — ред.). Вони намагаються відволіктися від Епштейна, екологічних криз, кризи бездомності та ще однієї війни, в яку нас втягує він. Просто намагається привернути увагу до чогось іншого, щоб врятувати власну ситуацію, — розповів Суспільному один з учасників протесту.

Протестувальники також приносили з собою прапори України на марш. Один з протестувальників у Вашингтоні, Джон Беар, розповів, що він хоче "нагадати" іншим людям про Україну.

Дуже надихає те, як вони протистоять Росії і, знову ж таки, демократії. Я ніколи не усвідомлював, наскільки рідкісні демократії у світі, поки, здається, Трамп не став президентом.

За його словами, адміністрація Трампа мала б надсилати усі боєприпаси, які надсилає на війну проти Ірану, до України.

Учасник протестів проти Трампа

Протести "No Kings" планують провести у всіх 50 штатах США. Центральною подією у низці заходів став штат Міннесота. За словами організаторів, заплановано понад тисячу маршів у містах США, включаючи Бостон, Вашингтон, Округ Колумбія, Нью-Йорк, Чикаго, Сіетл та Лос-Анджелес. Масштабний протест "Без королів" також пройшов у Нью-Йорку.

Організатори очікують на понад 9 мільйонів учасників у всіх подіях в рамках протестів.

У Міннесоті на протест "Без Королів" зібралося близько ста тисяч людей. У місті Сент-Пон, штаті Міннесоті, взяли участь співачка Джоан Баез , акторка Джейн Фонда, сенатор Берні Сандерс. Протести у Міннесоті були присвячені Рене Гуд та Алексу Претті — загиблим від дій ICE по протестувальниках у Міннеаполісі на початку 2026 року.

