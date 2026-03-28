США хочуть відмовитися від захисту членів НАТО
Трамп посилює розкол у НАТО
Джерело:  The Washington Post

Американський лідер Дональд Трамп публічно натякнув, що США можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо їх атакує ворог. 

Головні тези:

  • Трамп продовжує залякувати членів НАТО.
  • Поки це лише погрози, жодних рішень ухвалено не було.

Очільник Білого дому не приховує своєї люті через те, що члени Альянсу не допомогли йому у війні проти Ірану на Близькому Сході.

Президент США почав скаржитися, що коли він просив про допомогу, "НАТО просто не було поруч".

На переконання Трампа, це було "величезною помилкою", якої припустилася Європа у відносинах зі Штатами.

Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на рік на НАТО, сотні, захищаючи їх, і ми завжди були б поруч з ними, але тепер, з огляду на їхні дії, я думаю, що нам не обов’язково це робити… Чому ми маємо бути поруч з ними? Якщо вони не поруч з нами.

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, ще в часи першої каденції Трамп публічно залякував своїх союзників, що виведе США зі складу НАТО.

Попри це, очільник Білого дому був змушений дати задній хід під тиском лідерів-республіканців у Конгресі та інших членів своєї команди.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лідери Європи лютують через позицію генсека НАТО щодо Трампа
Рютте
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ніколи не допоможуть". Трамп накинувся з докорами на НАТО
The White House
Трамп знову невдоволений НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готує покарання для членів НАТО
Трамп планує посилити тиск на НАТО

