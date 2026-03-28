США хочуть відмовитися від захисту членів НАТО

Американський лідер Дональд Трамп публічно натякнув, що США можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо їх атакує ворог.

Трамп посилює розкол у НАТО

Очільник Білого дому не приховує своєї люті через те, що члени Альянсу не допомогли йому у війні проти Ірану на Близькому Сході.

Президент США почав скаржитися, що коли він просив про допомогу, "НАТО просто не було поруч".

На переконання Трампа, це було "величезною помилкою", якої припустилася Європа у відносинах зі Штатами.

Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на рік на НАТО, сотні, захищаючи їх, і ми завжди були б поруч з ними, але тепер, з огляду на їхні дії, я думаю, що нам не обов’язково це робити… Чому ми маємо бути поруч з ними? Якщо вони не поруч з нами. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, ще в часи першої каденції Трамп публічно залякував своїх союзників, що виведе США зі складу НАТО.