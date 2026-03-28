США хотят отказаться от защиты членов НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

США хотят отказаться от защиты членов НАТО

Трамп усиливает раскол в НАТО
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Американский лидер Дональд Трамп публично намекнул, что США могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если их атакует враг.

Главные тезисы

  • Трамп продолжает запугивать членов НАТО.
  • Пока это только угрозы, никаких решений не было принято.

Трамп усиливает раскол в НАТО

Глава Белого дома не скрывает своей ярости из-за того, что члены Альянса не помогли ему в войне против Ирана на Ближнем Востоке.

Президент США начал жаловаться, что когда он просил о помощи, "НАТО просто не было рядом".

По убеждению Трампа, это было "огромной ошибкой", допущенной Европой в отношениях со Штатами.

Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, сотни, защищая их, и мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, учитывая их действия, я думаю, что нам не обязательно это делать… Почему мы должны быть рядом с ними? Если они не рядом с нами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, еще во времена первой каденции Трамп публично запугивал своих союзников, что выведет США из состава НАТО.

Тем не менее, глава Белого дома был вынужден дать задний ход под давлением лидеров-республиканцев в Конгрессе и других членов своей команды.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Европы злятся из-за позиции генсека НАТО касательно Трампа
Рютте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?