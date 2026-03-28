США хотят отказаться от защиты членов НАТО

Американский лидер Дональд Трамп публично намекнул, что США могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если их атакует враг.
Главные тезисы
- Трамп продолжает запугивать членов НАТО.
- Пока это только угрозы, никаких решений не было принято.
Трамп усиливает раскол в НАТО
Глава Белого дома не скрывает своей ярости из-за того, что члены Альянса не помогли ему в войне против Ирана на Ближнем Востоке.
Президент США начал жаловаться, что когда он просил о помощи, "НАТО просто не было рядом".
По убеждению Трампа, это было "огромной ошибкой", допущенной Европой в отношениях со Штатами.
Что важно понимать, еще во времена первой каденции Трамп публично запугивал своих союзников, что выведет США из состава НАТО.
Тем не менее, глава Белого дома был вынужден дать задний ход под давлением лидеров-республиканцев в Конгрессе и других членов своей команды.
