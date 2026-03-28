США хотят отказаться от защиты членов НАТО

Американский лидер Дональд Трамп публично намекнул, что США могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если их атакует враг.

Трамп усиливает раскол в НАТО

Глава Белого дома не скрывает своей ярости из-за того, что члены Альянса не помогли ему в войне против Ирана на Ближнем Востоке.

Президент США начал жаловаться, что когда он просил о помощи, "НАТО просто не было рядом".

По убеждению Трампа, это было "огромной ошибкой", допущенной Европой в отношениях со Штатами.

Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, сотни, защищая их, и мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, учитывая их действия, я думаю, что нам не обязательно это делать… Почему мы должны быть рядом с ними? Если они не рядом с нами. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, еще во времена первой каденции Трамп публично запугивал своих союзников, что выведет США из состава НАТО.