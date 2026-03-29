"Программа действует". США отдадут Украине все приобретенное для нее оружие
Источник:  Укринформ

Шеф американской дипломатии Марко Рубио заверил своего украинского коллегу Андрея Сибигу, что США не собираются перенаправлять американское оружие, закупленное для Украины, на Ближний Восток. Фактически речь идет о том, что ВСУ получат все, что и должны были получить.

Главные тезисы

  • Американское оружие для Украины будет поступать, несмотря на войну США против Ирана.
  • Более того, программа PURL также продолжает расширяться.

США не планируют лишать Украину оружия

Как отметил глава МИД Украины, в рамках заседания министров иностранных дел стран G7 команда Трамп заверила, что не собирается передавать оружие, закупленное по программе PURL на Ближний Восток.

Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. По состоянию на данный момент нет планов по переадресации.

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Шеф украинской дипломатии также официально подтвердил, что Киев получил заверения о вкладах в программу PURL еще одного союзника.

Сибига не захотел раскрывать подробности, однако добавил, что программа по закупке американского вооружения только набирает обороты.

Это означает, что программа действует, и она будет развиваться. И это единственно возможный инструмент для усиления наших стратегических ПВО, — заявил дипломат.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США хотят отказаться от защиты членов НАТО
Трамп усиливает раскол в НАТО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
CША готовятся к наземному вторжению в Иран — инсайдеры
Наземное вторжение США в Иран все же возможно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр показал уничтожение 3 российских РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" — видео
Силы беспилотных систем
Новые успешные удары СБС об армиях РФ - какие результаты

