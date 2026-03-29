"Программа действует". США отдадут Украине все приобретенное для нее оружие

Шеф американской дипломатии Марко Рубио заверил своего украинского коллегу Андрея Сибигу, что США не собираются перенаправлять американское оружие, закупленное для Украины, на Ближний Восток. Фактически речь идет о том, что ВСУ получат все, что и должны были получить.
Главные тезисы
- Американское оружие для Украины будет поступать, несмотря на войну США против Ирана.
- Более того, программа PURL также продолжает расширяться.
США не планируют лишать Украину оружия
Как отметил глава МИД Украины, в рамках заседания министров иностранных дел стран G7 команда Трамп заверила, что не собирается передавать оружие, закупленное по программе PURL на Ближний Восток.
Шеф украинской дипломатии также официально подтвердил, что Киев получил заверения о вкладах в программу PURL еще одного союзника.
Сибига не захотел раскрывать подробности, однако добавил, что программа по закупке американского вооружения только набирает обороты.
