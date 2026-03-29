Країни Балтії озвучили свою позицію після падіння українських дронів на їхніх територіях
Країни Балтії закликають до посилення ППО НАТО
Джерело:  online.ua

Латвія, Естонія та Литва виступили зі спільною офіційною заявою щодо нещодавніх інцидентів із падінням українських дронів на їхніх територіях. На тлі останніх подій вони закликали до подальшого зміцнення багаторівневої протиповітряної оборони східного флангу НАТО.

Головні тези:

  • Українські ударні дрони, що збилися з курсу, перетнули повітряний простір країн НАТО.
  • Однак вони не завдали жодної суттєвої шкоди на територіях своїх созників.

З офіційною заявою з цього приводу виступили міністри оборони Литви, Латвії та Естонії.

Вони звернули увагу на те, що вже вживають рішучих заходів, особливо у сфері посилення власної ППО.

Однак нещодавні інциденти, спричинені загарбницькою війною Росії проти України, свідчать про важливість подальшого зміцнення багаторівневої протиповітряної оборони.

На цьому тлі міністри оборони країн Балтії нагадалт, що кілька днів тому кілька іноземних безпілотних літальних апаратів перетнули повітряний простір НАТО і впали на територію їхніх держав.

Згодом стало відомо, що це були українські ударні дрони, які збилися з курсу, коли атакували Росію.

Поки триває розслідування з метою з’ясування всіх відповідних деталей та обставин, три країни залишаються непохитними у своїй підтримці оборонних операцій України проти Росії та законного права України на самооборону, — йдеться в офіційній заяві.

