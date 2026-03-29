Країни Балтії озвучили свою позицію після падіння українських дронів на їхніх територіях

Латвія, Естонія та Литва виступили зі спільною офіційною заявою щодо нещодавніх інцидентів із падінням українських дронів на їхніх територіях. На тлі останніх подій вони закликали до подальшого зміцнення багаторівневої протиповітряної оборони східного флангу НАТО.

З офіційною заявою з цього приводу виступили міністри оборони Литви, Латвії та Естонії.

Вони звернули увагу на те, що вже вживають рішучих заходів, особливо у сфері посилення власної ППО.

Однак нещодавні інциденти, спричинені загарбницькою війною Росії проти України, свідчать про важливість подальшого зміцнення багаторівневої протиповітряної оборони.

На цьому тлі міністри оборони країн Балтії нагадалт, що кілька днів тому кілька іноземних безпілотних літальних апаратів перетнули повітряний простір НАТО і впали на територію їхніх держав.

Згодом стало відомо, що це були українські ударні дрони, які збилися з курсу, коли атакували Росію.