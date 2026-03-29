Страны Балтии озвучили свою позицию после падения украинских дронов на их территориях

Латвия, Эстония и Литва выступили с общим официальным заявлением по поводу недавних инцидентов с падением украинских дронов на их территориях. На фоне последних событий они призвали к дальнейшему укреплению многоуровневой противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.
Главные тезисы
- Сбившиеся с курса украинские ударные дроны пересекли воздушное пространство стран НАТО.
- Однако они не нанесли никакого существенного вреда на территориях своих созников.
Страны Балтии призывают к усилению ПВО НАТО
С официальным заявлением выступили министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии.
Они обратили внимание на то, что уже принимают решительные меры, особенно в сфере усиления собственной ПВО.
На этом фоне министры обороны стран Балтии напомнили, что несколько дней назад несколько иностранных беспилотных летательных аппаратов пересекли воздушное пространство НАТО и упали на территорию их государств.
Впоследствии стало известно, что это были украинские ударные дроны, которые сбились с курса, когда атаковали Россию.
