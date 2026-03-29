Возможна ли гражданская война в России — прогноз эксперта
Источник:  online.ua

Гражданская война в стране-агрессорке РФ действительно возможна, однако шансов на ее успех, то есть свержения режима Путина, фактически не существует. К такому выводу пришел военный эксперт, полковник запаса, участник миротворческих миссий Сергей Грабский.

Главные тезисы

  • Крах режима Путина маловероятен даже в случае поражения России в Украине.
  • Диктатор является символом современной России и потому пользуется поддержкой народа.

Ситуация в России до сих пор безвыходная

Сергей Грабский решил напомнить о мятеже покойного предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как только он начался, было впечатление, что "повар Путина" действительно может добраться до Москвы и начать штурмовать Кремль, однако реальность оказалась другой.

По словам эксперта, пример Пригожина свидетельствует о том, что любой российский генерал, который решится начать гражданскую войну в стране-агрессорке, обречен рано или поздно на поражение.

У Пригожина по дороге не было системы, у него не было никаких поддерживавших его ресурсов. Самый классический пример — Наполеон. Он высадился после Эльбы и к нему присоединялись войска, и его сила нарастала как снежный ком. К Пригожину никто не присоединился. Они могли вести либо партизанскую войну в условиях полного окружения, либо растягивать свои коммуникации, но у них опять-таки не было базы, — подчеркнул Грабский.

По мнению эксперта, даже масштабные поражения РФ в войне против Украины не станут причиной падения режима Путина.

