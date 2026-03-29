Возможна ли гражданская война в России — прогноз эксперта

Гражданская война в стране-агрессорке РФ действительно возможна, однако шансов на ее успех, то есть свержения режима Путина, фактически не существует. К такому выводу пришел военный эксперт, полковник запаса, участник миротворческих миссий Сергей Грабский.
Главные тезисы
- Крах режима Путина маловероятен даже в случае поражения России в Украине.
- Диктатор является символом современной России и потому пользуется поддержкой народа.
Ситуация в России до сих пор безвыходная
Сергей Грабский решил напомнить о мятеже покойного предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Как только он начался, было впечатление, что "повар Путина" действительно может добраться до Москвы и начать штурмовать Кремль, однако реальность оказалась другой.
По словам эксперта, пример Пригожина свидетельствует о том, что любой российский генерал, который решится начать гражданскую войну в стране-агрессорке, обречен рано или поздно на поражение.
По мнению эксперта, даже масштабные поражения РФ в войне против Украины не станут причиной падения режима Путина.
