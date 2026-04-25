Украина готова к переговорам с Россией и США в Азербайджане

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина настроена провести трехсторонние переговоры с Россией и США в Азербайджане. Главное, чтобы команды Дональда Трампа и Владимира Путина согласились на это предложение.
Главные тезисы
- Зеленский начал визит в Азербайджан со встречи с украинской экспертной командой.
- Киев и Баку смогли подписать сразу 6 важных соглашений.
Украина добивается продолжения мирных переговоров
По словам украинского лидера, в рамках его визита Киев и Баку подписали шесть соглашений.
Зеленский подчеркнул, что, прежде всего, речь идет об усилении безопасности и увеличении товарооборота.
Также в центре внимания сторон — безопасность, то есть оборонно-промышленный комплекс.
На этом фоне Зеленский выразил благодарность Ильхаму Алиеву за 11 энергетических пакетов, которым Азербайджан поддерживал Украину, а также за помощь украинским детям с приграничных территорий.
