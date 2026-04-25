Украина готова к переговорам с Россией и США в Азербайджане
Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина настроена провести трехсторонние переговоры с Россией и США в Азербайджане. Главное, чтобы команды Дональда Трампа и Владимира Путина согласились на это предложение.

Главные тезисы

  • Зеленский начал визит в Азербайджан со встречи с украинской экспертной командой.
  • Киев и Баку смогли подписать сразу 6 важных соглашений.

Украина добивается продолжения мирных переговоров

Мы поделились с президентом Азербайджана, что готовы к трехсторонним переговорам. У нас уже были переговоры в Турции и с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.

По словам украинского лидера, в рамках его визита Киев и Баку подписали шесть соглашений.

Зеленский подчеркнул, что, прежде всего, речь идет об усилении безопасности и увеличении товарооборота.

Также в центре внимания сторон — безопасность, то есть оборонно-промышленный комплекс.

Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора и сегодня делится своим опытом. Будем развивать наше сотрудничество, совместное производство — это очень важные направления, которые точно увеличат безопасность наших стран, — подчеркнул глава государства.

На этом фоне Зеленский выразил благодарность Ильхаму Алиеву за 11 энергетических пакетов, которым Азербайджан поддерживал Украину, а также за помощь украинским детям с приграничных территорий.

