Россия снова атакует Днепр — известно о 5 погибших
Россия продолжает терроризировать Днепр
Источник:  Днепропетровская ОГА

После массированной ночной атаки России на Днепр враг продолжает наносить удары по городу. Согласно последним данным, в общей сложности погибли уже 5 человек. Также известно о 34 пострадавших.

  • Российские оккупанты ранили по меньшей мере 2 несовершеннолетних.
  • До сих пор продолжаются спасательные операции на местах вражеских ударов.

Россия продолжает терроризировать Днепр

Около 11:19 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что количество погибших в городе возросло до 4 человек.

27 человек пострадали из-за ночной и утренней атаки россиян на город. Среди них — двое детей. Мальчик 9 лет в амбулаторном лечении. 17-летняя девушка госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

Уже в 11:33 он подтвердил, что враг снова атаковал город — под удар попал жилой дом.

Согласно последним данным, семь человек получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В 11:48 Александр Ганжа заявил, что российские захватчики убили еще одного мирного жителя в Днепре.

Один человек погиб во время очередной атаки врага на Днепр. Поврежден многоэтажный дом. Россияне нанесли удар по тому же жилому кварталу, который атаковали ночью, — сообщил глава ОВА.

Больше по теме

Украинские воины поразили 10 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Атака России на Днепр — 2 погибших и 22 пострадавших
Российские удары унесли жизни еще 2 гражданских
Зеленский подтвердил гибель 4 человек в результате атаки РФ
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую атаку РФ

