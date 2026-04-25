Россия снова атакует Днепр — известно о 5 погибших

После массированной ночной атаки России на Днепр враг продолжает наносить удары по городу. Согласно последним данным, в общей сложности погибли уже 5 человек. Также известно о 34 пострадавших.

Россия продолжает терроризировать Днепр

Около 11:19 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что количество погибших в городе возросло до 4 человек.

27 человек пострадали из-за ночной и утренней атаки россиян на город. Среди них — двое детей. Мальчик 9 лет в амбулаторном лечении. 17-летняя девушка госпитализирована в состоянии средней тяжести. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

Уже в 11:33 он подтвердил, что враг снова атаковал город — под удар попал жилой дом.

Согласно последним данным, семь человек получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В 11:48 Александр Ганжа заявил, что российские захватчики убили еще одного мирного жителя в Днепре.