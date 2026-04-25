Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Днепр — 2 погибших и 22 пострадавших

Российские удары унесли жизни еще 2 гражданских
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Утром 25 апреля тела двух погибших достали спасатели из-под руин дома в Днепре. Кроме того, массированная российская атака привела к ранению 22 мирных жителей города.

Главные тезисы

  • Россия нанесла массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА.
  • Под завалами могут находиться еще 5 человек.

Двое погибших, 22 пострадавших, среди которых ребенок, в результате массированной атаки врага на Днепр и область, прокуроры фиксируют последствия, — сказано в заявлении Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, под завалами могут находиться еще около 5 гражданских.

Что важно понимать, ночная массированная атака России на Днепр длилась десять часов подряд.

В этот раз враг использовал ракеты и ударные дроны. Среди 22 пострадавших есть 9-летний мальчик.

Под удары армии РФ попали компании, многоквартирные и частные дома, авто. В городе продолжается поисково-спасательная операция.

В Синельниковском районе повреждены частные дома. В Никопольском районе в результате попадания FPV-дрона в микроавтобус ранен мужчина. Прокуроры фиксируют последствия очередных военных преступлений РФ.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?