Атака России на Днепр — 2 погибших и 22 пострадавших

Утром 25 апреля тела двух погибших достали спасатели из-под руин дома в Днепре. Кроме того, массированная российская атака привела к ранению 22 мирных жителей города.
Главные тезисы
- Россия нанесла массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА.
- Под завалами могут находиться еще 5 человек.
Российские удары унесли жизни еще 2 гражданских
Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, под завалами могут находиться еще около 5 гражданских.
Что важно понимать, ночная массированная атака России на Днепр длилась десять часов подряд.
В этот раз враг использовал ракеты и ударные дроны. Среди 22 пострадавших есть 9-летний мальчик.
Под удары армии РФ попали компании, многоквартирные и частные дома, авто. В городе продолжается поисково-спасательная операция.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
