Атака России на Днепр — 2 погибших и 22 пострадавших

Утром 25 апреля тела двух погибших достали спасатели из-под руин дома в Днепре. Кроме того, массированная российская атака привела к ранению 22 мирных жителей города.

Российские удары унесли жизни еще 2 гражданских

Двое погибших, 22 пострадавших, среди которых ребенок, в результате массированной атаки врага на Днепр и область, прокуроры фиксируют последствия, — сказано в заявлении Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, под завалами могут находиться еще около 5 гражданских.

Что важно понимать, ночная массированная атака России на Днепр длилась десять часов подряд.

В этот раз враг использовал ракеты и ударные дроны. Среди 22 пострадавших есть 9-летний мальчик.

Под удары армии РФ попали компании, многоквартирные и частные дома, авто. В городе продолжается поисково-спасательная операция.

В Синельниковском районе повреждены частные дома. В Никопольском районе в результате попадания FPV-дрона в микроавтобус ранен мужчина. Прокуроры фиксируют последствия очередных военных преступлений РФ.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).