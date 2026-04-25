Массированная атака России на Днепр — пострадали 18 человек

В минувшую ночь российские захватчики совершили массированную комбинированную атаку на Днепр, в результате чего начались пожары, зафиксированы разрушения. Местные власти сообщают о 18 пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

Какая ситуация сейчас в Днепре после атаки РФ

Еще ночью глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что после российских ударов в городе начались несколько пожаров, а также зафиксированы повреждения домов:

Три человека получили ранения из-за атаки россиян на Днепр. Частично разрушен 4-этажный жилой дом.

По словам Ганжи, армия РФ ударила по объекту промышленной инфраструктуры.

Около 05:00 стало известно, что выросло количество пострадавших в городе.

Это женщины 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина. Все госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, — сообщил глава ОВА.

Буквально в течение следующего часа количество пострадавших выросло до 14 человек, среди них ребенок.

В городе повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин.

По состоянию на 08:00 помощь врачей понадобилась уже 18 людям. 11 из них госпитализированы.