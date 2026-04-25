Массированная атака России на Днепр — пострадали 18 человек

В минувшую ночь российские захватчики совершили массированную комбинированную атаку на Днепр, в результате чего начались пожары, зафиксированы разрушения. Местные власти сообщают о 18 пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.
Главные тезисы
- Около 23:00 в городе прогремели первые громкие взрывы.
- Под завалами одного из домов, вероятно, находятся люди.
Какая ситуация сейчас в Днепре после атаки РФ
Еще ночью глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что после российских ударов в городе начались несколько пожаров, а также зафиксированы повреждения домов:
По словам Ганжи, армия РФ ударила по объекту промышленной инфраструктуры.
Около 05:00 стало известно, что выросло количество пострадавших в городе.
Буквально в течение следующего часа количество пострадавших выросло до 14 человек, среди них ребенок.
В городе повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин.
По состоянию на 08:00 помощь врачей понадобилась уже 18 людям. 11 из них госпитализированы.
По словам Ганжи, под завалами дома, возможно, находятся люди. Продолжаются аварийно-розыскные работы.
