Украинский НРК "Бизон-Л" был допущен к использованию ВСУ

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины новый наземный роботизированный комплекс (НРК) «Бизон-Л».
Главные тезисы
- Новый украинский роботизированный комплекс «Бизон-Л» активно используется в Вооруженных силах Украины и обеспечивает стабильность управления в условиях враждебного РЭБа.
- Технические характеристики НРК «Бизон-Л» включают в себя быструю развертку в боевое положение, высокую грузоподъемность и преодоление различных типов местности.
Украинский НРК "Бизон-Л" уже используется в ВСУ
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах Украины наземный роботизированный комплекс "Бизон-Л".
Это украинская разработка, оснащенная сразу шестью типами связи, в частности, LTE, Wi-Fi, Starlink и другими, что обеспечивает стабильность управления комплексом в районе действия враждебного РЭБа.
НРК "Бизон-Л" изготовлен с учетом условий современного высокоинтенсивного боя. Его система управления позволяет интегрировать управление комплексом с боевыми и функциональными модулями в единый интерфейс.
Технические характеристики НРК «Бизон»:
Комплекс разворачивается в боевое положение всего через несколько минут. Платформа развивает скорость до 12 км/ч, грузоподъемность до 300 кг и запас хода до 50 км.
Шасси специально спроектировано для преодоления заболоченной местности, снега, льда, сложного рельефа.
Благодаря конструктивным особенностям НРК Бизон-Л имеет незначительный тепловой след, что снижает его заметность в инфракрасном спектре.
Универсальная гусеничная платформа комплекса предназначена для выполнения различных задач на столкновении без привлечения личного состава. В частности, комплекс можно применять для:
перевозка грузов и боеприпасов;
эвакуации раненых.
Оснащенный дополнительным оборудованием «Бизон-Л» может:
устанавливать инженерные заграждения;
минировать территории;
служить подвижной платформой для антенн, ретрансляторов, средств радиоэлектронной борьбы.
Также на него может быть установлен боевой модуль с пулеметной турелью калибра 12.7 мм.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-