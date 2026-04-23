Украинский НРК "Бизон-Л" был допущен к использованию ВСУ
Украинский НРК "Бизон-Л" был допущен к использованию ВСУ

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины новый наземный роботизированный комплекс (НРК) «Бизон-Л».

Главные тезисы

  • Новый украинский роботизированный комплекс «Бизон-Л» активно используется в Вооруженных силах Украины и обеспечивает стабильность управления в условиях враждебного РЭБа.
  • Технические характеристики НРК «Бизон-Л» включают в себя быструю развертку в боевое положение, высокую грузоподъемность и преодоление различных типов местности.

Украинский НРК "Бизон-Л" уже используется в ВСУ

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных Силах Украины наземный роботизированный комплекс "Бизон-Л".

Это украинская разработка, оснащенная сразу шестью типами связи, в частности, LTE, Wi-Fi, Starlink и другими, что обеспечивает стабильность управления комплексом в районе действия враждебного РЭБа.

НРК "Бизон-Л" изготовлен с учетом условий современного высокоинтенсивного боя. Его система управления позволяет интегрировать управление комплексом с боевыми и функциональными модулями в единый интерфейс.

Технические характеристики НРК «Бизон»:

  • Комплекс разворачивается в боевое положение всего через несколько минут. Платформа развивает скорость до 12 км/ч, грузоподъемность до 300 кг и запас хода до 50 км.

  • Шасси специально спроектировано для преодоления заболоченной местности, снега, льда, сложного рельефа.

  • НРК «Бизон-Л» разворачивается в боевое положение всего через несколько минут.

  • Благодаря конструктивным особенностям НРК Бизон-Л имеет незначительный тепловой след, что снижает его заметность в инфракрасном спектре.

Характеристики НРК "Бизон"

Универсальная гусеничная платформа комплекса предназначена для выполнения различных задач на столкновении без привлечения личного состава. В частности, комплекс можно применять для:

  • перевозка грузов и боеприпасов;

  • эвакуации раненых.

  • Оснащенный дополнительным оборудованием «Бизон-Л» может:

  • устанавливать инженерные заграждения;

  • минировать территории;

  • служить подвижной платформой для антенн, ретрансляторов, средств радиоэлектронной борьбы.

Также на него может быть установлен боевой модуль с пулеметной турелью калибра 12.7 мм.

