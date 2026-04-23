Український НРК "Бізон-Л" допустили до використання ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України новий наземний роботизований комплекс (НРК) «Бізон-Л».

Український НРК "Бізон-Л" вже використовують у ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України наземний роботизований комплекс «Бізон-Л».

Це українська розробка, оснащена відразу шістьма типами зв’язку, зокрема LTE, Wi-Fi, Starlink та іншими, що забезпечує стабільність управління комплексом у районі дії ворожого РЕБу.

НРК «Бізон-Л» виготовлений з урахуванням умов сучасного високоінтенсивного бою. Його система керування дозволяє інтегрувати управління комплексом з бойовими і функціональними модулями у єдиний інтерфейс.

Технічні характеристики НРК «Бізон»:

Комплекс розгортається у бойове положення лише за кілька хвилин. Платформа розвиває швидкість до 12 км/год, має вантажопідйомність до 300 кг і запас ходу до 50 км.

Шасі спеціально спроєктоване для подолання заболоченої місцевості, снігу, льоду, складного рельєфу.

НРК «Бізон-Л» розгортається у бойове положення лише за кілька хвилин

Завдяки конструктивним особливостям НРК «Бізон-Л» має незначний тепловий слід, що знижує його помітність в інфрачервоному спектрі.

Характеристики НРК “Бізон”

Універсальна гусенична платформа комплексу призначена для виконання різноманітних завдань на лінії зіткнення без залучення особового складу. Зокрема, комплекс можна застосовувати для:

перевезення вантажів та боєприпасів;

евакуації поранених.

Оснащений додатковим обладнанням «Бізон-Л» може:

встановлювати інженерні загородження;

мінувати території;

слугувати рухомою платформою для антен, ретрансляторів, засобів радіоелектронної боротьби.

Також на нього може бути встановлено бойовий модуль з кулеметною туреллю калібру 12.7 мм.