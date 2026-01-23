Операція "Твіс". НРК допоміг медикам урятувати життя українського бійця — відео

Порятунок бійця з 11-ї спроби: успішно пройшла спільна операція евакуації на НРК від Першого медичного та 53ОМБр Третього армійського корпусу.
Головні тези:
- Операція “Твіс” урятувала життя українського бійця з 53-ї ОМБр.
- Медики та НРК здійснили 11 спроб евакуації пораненого бійця.
- Координація та наполегливість команди допомогли завершити операцію успішно після 5 годин 58 хвилин.
Операція “Твіс”: медики врятували життя українського воїна за допомогою НРК
Під час стрілкового бою боєць 53-ї ОМБр отримав кульове поранення та опинився у сірій зоні. Було прийнято рішення про термінову евакуацію за допомогою роботів.
Ситуацію ускладнювало те, що боєць фактично знаходився за позиціями ворога.
Силами бригади відбулося вісім спроб евакуації. Але командування не полишало намірів евакуації та боротьби за бійця.
До операції залучили Перший медичний. Було ухвалене рішення застосувати НРК, обладнаний броньованою капсулою для транспортування поранених.
Після невдалих спроб та втрачених 2 НРК, 11-та спроба завершилася успіхом — пораненого евакуювали, доставили у безпечну зону та надали необхідну медичну допомогу.
Загальна довжина маршруту порятунку — 64 км; тривалість місії: 5 годин 58 хвилин; середня швидкість НРК під час місії — 14 км/год; максимальна швидкість НРК під час місії — 34 км/год.
Неважливо скільки спроб доведеться зробити. Неважливо скільки техніки доведеться витратити. Кожен боєць заслуговує, аби за нього боролися, — заначили у Першому окремому медичному батальйоні.
