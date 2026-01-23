Операція "Твіс". НРК допоміг медикам урятувати життя українського бійця — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Операція "Твіс". НРК допоміг медикам урятувати життя українського бійця — відео

НРК
Read in English
Джерело:  Перший окремий медичний батальйон

Порятунок бійця з 11-ї спроби: успішно пройшла спільна операція евакуації на НРК від Першого медичного та 53ОМБр Третього армійського корпусу.

Головні тези:

  • Операція “Твіс” урятувала життя українського бійця з 53-ї ОМБр.
  • Медики та НРК здійснили 11 спроб евакуації пораненого бійця.
  • Координація та наполегливість команди допомогли завершити операцію успішно після 5 годин 58 хвилин.

Операція “Твіс”: медики врятували життя українського воїна за допомогою НРК

Під час стрілкового бою боєць 53-ї ОМБр отримав кульове поранення та опинився у сірій зоні. Було прийнято рішення про термінову евакуацію за допомогою роботів.

Ситуацію ускладнювало те, що боєць фактично знаходився за позиціями ворога.

Силами бригади відбулося вісім спроб евакуації. Але командування не полишало намірів евакуації та боротьби за бійця.

До операції залучили Перший медичний. Було ухвалене рішення застосувати НРК, обладнаний броньованою капсулою для транспортування поранених.

Після невдалих спроб та втрачених 2 НРК, 11-та спроба завершилася успіхом — пораненого евакуювали, доставили у безпечну зону та надали необхідну медичну допомогу.

Зараз поранений продовжує лікування на наступних етапах. Його життю нічого не загрожує.

Загальна довжина маршруту порятунку — 64 км; тривалість місії: 5 годин 58 хвилин; середня швидкість НРК під час місії — 14 км/год; максимальна швидкість НРК під час місії — 34 км/год.

Неважливо скільки спроб доведеться зробити. Неважливо скільки техніки доведеться витратити. Кожен боєць заслуговує, аби за нього боролися, — заначили у Першому окремому медичному батальйоні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки життів українців врятували системи Patriot — дані NYT
ЗРК Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці врятували з оточення на Курщині 16 бійців Сил оборони України ― відео
ССО
ССО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Оператори дронів врятували від полону трьох військових ЗСУ на Сумщині — відео
ДПСУ
дроновод

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?