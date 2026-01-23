Операция "Твис". НРК помог медикам спасти жизнь украинского бойца — видео

Спасение бойца с 11 попытки: успешно прошла совместная операция эвакуации на НРК от Первого медицинского и 53ОМБр Третьего армейского корпуса.
Главные тезисы
- Операция “Твис” успешно спасла жизнь украинского бойца из 53-й ОМБр после 11 попыток эвакуации.
- Участие медиков НРК и координация команды позволили завершить операцию после 5 часов и 58 минут работы.
Операция "Твис": медики спасли жизнь украинского воина с помощью НРК
Во время стрелкового боя боец 53-й ОМБр получил пулевое ранение и оказался в серой зоне. Было принято решение о срочной эвакуации с помощью роботов.
Ситуацию усугубляло то, что боец фактически находился по позициям врага.
Силами бригады было восемь попыток эвакуации. Но командование не оставляло намерений эвакуации и борьбы за бойца.
К операции был привлечен Первый медицинский. Было принято решение применить НРК, оборудованный бронированной капсулой для транспортировки раненых.
После неудачных попыток и потерянных 2 НРК, 11 попытка завершилась успехом — раненого эвакуировали, доставили в безопасную зону и оказали необходимую медицинскую помощь.
Общая протяженность маршрута спасения — 64 км; продолжительность миссии: 5 часов 58 минут; средняя скорость НРК во время миссии — 14 км/ч; максимальная скорость НРК во время миссии — 34 км/ч.
Неважно сколько попыток придется предпринять. Неважно, сколько техники придется потратить. Каждый боец заслуживает, чтобы за него боролись, — сказали в Первом отдельном медицинском батальоне.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-