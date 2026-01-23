Операция "Твис". НРК помог медикам спасти жизнь украинского бойца — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Операция "Твис". НРК помог медикам спасти жизнь украинского бойца — видео

НРК
Read in English
Читати українською
Источник:  Первый отдельный медицинский батальон

Спасение бойца с 11 попытки: успешно прошла совместная операция эвакуации на НРК от Первого медицинского и 53ОМБр Третьего армейского корпуса.

Главные тезисы

  • Операция “Твис” успешно спасла жизнь украинского бойца из 53-й ОМБр после 11 попыток эвакуации.
  • Участие медиков НРК и координация команды позволили завершить операцию после 5 часов и 58 минут работы.

Операция "Твис": медики спасли жизнь украинского воина с помощью НРК

Во время стрелкового боя боец 53-й ОМБр получил пулевое ранение и оказался в серой зоне. Было принято решение о срочной эвакуации с помощью роботов.

Ситуацию усугубляло то, что боец фактически находился по позициям врага.

Силами бригады было восемь попыток эвакуации. Но командование не оставляло намерений эвакуации и борьбы за бойца.

К операции был привлечен Первый медицинский. Было принято решение применить НРК, оборудованный бронированной капсулой для транспортировки раненых.

После неудачных попыток и потерянных 2 НРК, 11 попытка завершилась успехом — раненого эвакуировали, доставили в безопасную зону и оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас раненый продолжает лечение на следующих этапах. Его жизни ничего не угрожает.

Общая протяженность маршрута спасения — 64 км; продолжительность миссии: 5 часов 58 минут; средняя скорость НРК во время миссии — 14 км/ч; максимальная скорость НРК во время миссии — 34 км/ч.

Неважно сколько попыток придется предпринять. Неважно, сколько техники придется потратить. Каждый боец заслуживает, чтобы за него боролись, — сказали в Первом отдельном медицинском батальоне.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько жизней украинцев спасли системы Patriot — данные NYT
ЗРК Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы спасли из окружения на Курщине 16 бойцов Сил обороны Украины ― видео
ССО
ССО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Операторы дронов спасли от плена трех военных ВСУ в Сумской области — видео
ГПСУ
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?