Операция "Твис". НРК помог медикам спасти жизнь украинского бойца — видео

Спасение бойца с 11 попытки: успешно прошла совместная операция эвакуации на НРК от Первого медицинского и 53ОМБр Третьего армейского корпуса.

Операция "Твис": медики спасли жизнь украинского воина с помощью НРК

Во время стрелкового боя боец 53-й ОМБр получил пулевое ранение и оказался в серой зоне. Было принято решение о срочной эвакуации с помощью роботов.

Ситуацию усугубляло то, что боец фактически находился по позициям врага.

Силами бригады было восемь попыток эвакуации. Но командование не оставляло намерений эвакуации и борьбы за бойца.

К операции был привлечен Первый медицинский. Было принято решение применить НРК, оборудованный бронированной капсулой для транспортировки раненых.

После неудачных попыток и потерянных 2 НРК, 11 попытка завершилась успехом — раненого эвакуировали, доставили в безопасную зону и оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас раненый продолжает лечение на следующих этапах. Его жизни ничего не угрожает. Поделиться

Общая протяженность маршрута спасения — 64 км; продолжительность миссии: 5 часов 58 минут; средняя скорость НРК во время миссии — 14 км/ч; максимальная скорость НРК во время миссии — 34 км/ч.