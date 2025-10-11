Українські інженери розробили дрон-ретранслятор "Рекрут" — працює у зв'язці з НРК

Українська компанія DevDroids розробила дрон-ретранслятор "Рекрут", призначений для роботи у зв’язці з наземними роботизованими комплексами. Основне завдання апарата — забезпечення стабільного зв’язку між операторами та НРК на великих відстанях, що дозволяє розширити зону їхнього застосування.

В Україні розробили унікальний дрон “Рекрут”

"Рекрут" виконує функцію повітряного ретранслятора, підтримуючи передачу сигналу у випадках, коли прямий канал зв’язку з наземними системами ускладнений або відсутній.

Однією з ключових особливостей дрона є можливість роботи до п’яти годин у повітрі завдяки живленню від наземного джерела. Це дозволяє уникати витрат часу на заміну акумуляторів та забезпечувати безперервний зв’язок під час тривалих операцій.

Розробники також відзначають підвищену стійкість "Рекрута" до засобів радіоелектронної боротьби, що є критично важливим у сучасних бойових умовах.

Крім того, апарат здатний функціонувати за несприятливої погоди, включно з вітром, туманом та дощем.

Компанія DevDroids відома також і іншими своїми розробками. До прикладу, у серпні було презентовано новий розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7, який об'єднує платформу "Змій" від Rovertech з бойовим модулем Wolly 12.7 виробництва DevDroids.