Украинские инженеры разработали дрон-ретранслятор "Рекрут" — работает в связке с НРК
Украинские инженеры разработали дрон-ретранслятор "Рекрут" — работает в связке с НРК

дрон
Читати українською
Источник:  Милитарный

Украинская компания DevDroids разработала дрон-ретранслятор "Рекрут", предназначенный для работы в связке с наземными роботизированными комплексами. Основная задача аппарата – обеспечение стабильной связи между операторами и НРК на больших расстояниях, что позволяет расширить зону их применения.

Главные тезисы

  • Дрон-ретранслятор “Рекрут” разработан украинской компанией DevDroids для обеспечения стабильной связи с наземными роботизированными комплексами, расширяя их зоны применения.
  • Устройство способно работать до 5 часов в воздухе, обеспечивая непрерывную связь без необходимости замены аккумуляторов.
  • Дрон отличается высокой устойчивостью к радиоэлектронной борьбе и способен функционировать в любых погодных условиях, что критически важно в современных боевых ситуациях.

В Украине разработали уникальный дрон "Рекрут"

Рекрут выполняет функцию воздушного ретранслятора, поддерживая передачу сигнала в случаях, когда прямой канал связи с наземными системами затруднен или отсутствует.

Одной из ключевых особенностей дрона есть возможность работы до пяти часов в воздухе благодаря питанию от наземного источника. Это позволяет избегать затрат на замену аккумуляторов и обеспечивать непрерывную связь во время длительных операций.

Дрон-ретранслятор "Рекрут"

Разработчики также отмечают повышенную устойчивость "Рекрута" к средствам радиоэлектронной борьбы, что критически важно в современных боевых условиях.

Кроме того, аппарат способен функционировать при неблагоприятной погоде, включая ветер, туман и дождь.

Дрон-ретранслятор "Рекрут"

Компания DevDroids известна также и другими своими разработками. К примеру, в августе был представлен новый разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Zmiy Droid 12.7, объединяющий платформу "Змей" от Rovertech с боевым модулем Wolly 12.7 производства DevDroids.

Перед этим, в июне, компания совместно с производителем НРК "Улитка" представила новую разведывательно-ударную систему под названием Droid Raw 12.7.

