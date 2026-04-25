Масована атака Росії на Дніпро — постраждали 18 людей

Протягом минулої ночі російські загарбники здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро, внаслідок чого почалися пожежі та сталися руйнування. Місцева влада повідомляє про 18 потерпілих. Пошуково-рятувальні роботи тривають досі.

Яка наразі ситуація в Дніпрі після атаки РФ

Ще вночі глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що після російських ударів в місті почалися кілька пожеж, а також зафіксовані пошкодження будинків:

Троє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Частково зруйнований 4-поверховий житловий будинок. Поширити

За словами Ганжі, армія РФ вдарила по обʼєкту промислової інфраструктури.

Близько 05:00 стало відомо, що зросла кількість потерпілих у місті.

Це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік. Всі госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, — повідомив глава ОВА. Поширити

Буквально протягом наступної години кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед них — дитина.

У місті пошкоджені будинки, підприємства, автівки та магазин.

Станом на 08:00 Допомога лікарів знадобилася вже 18 людям. 11 з них госпіталізовані.