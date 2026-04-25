ПВО обезвредила 30 российских ракет и 580 дронов
ПВО обезвредила 30 российских ракет и 580 дронов

Воздушные Силы ВСУ
Массированная атака РФ на Украину 25 апреля — последние подробности
В ночь 24-25 апреля Россия осуществляла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. На этот раз больше всего пострадало Днепр. Также враг атаковал Харьковскую, Черниговскую, Сумскую, Одесскую и Киевскую области.

Главные тезисы

  • К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
  • Воздушное нападение России продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Массированная атака РФ на Украину 25 апреля — последние подробности

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА):

  • 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Миллерово, Курск, Ейск, РФ, ТОТ АР Крым);

  • 29 крылатых ракет Х-101 (район пусков — с акватории Каспийского моря);

  • 1 крылатая ракета Искандер-К (район пуска — Брянская обл., РФ;

  • 5 крылатых ракет "Калибр" (район пусков — акватория Каспийского моря);

  • 619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ., Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым, около 400 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей — 30 ракет и 580 беспилотников разных типов:

  • 26 крылатых ракет Х-101;

  • 4 крылатые ракеты "Калибр";

  • 580 враждебных БПЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попадании не поступали.

Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу.

