ПВО обезвредила 30 российских ракет и 580 дронов

В ночь 24-25 апреля Россия осуществляла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. На этот раз больше всего пострадало Днепр. Также враг атаковал Харьковскую, Черниговскую, Сумскую, Одесскую и Киевскую области.
Главные тезисы
- К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
- Воздушное нападение России продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
Массированная атака РФ на Украину 25 апреля — последние подробности
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА):
12 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Миллерово, Курск, Ейск, РФ, ТОТ АР Крым);
29 крылатых ракет Х-101 (район пусков — с акватории Каспийского моря);
1 крылатая ракета Искандер-К (район пуска — Брянская обл., РФ;
5 крылатых ракет "Калибр" (район пусков — акватория Каспийского моря);
619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ., Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым, около 400 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей — 30 ракет и 580 беспилотников разных типов:
26 крылатых ракет Х-101;
4 крылатые ракеты "Калибр";
580 враждебных БПЛА разных типов.
Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу.
