ПВО обезвредила 30 российских ракет и 580 дронов

В ночь 24-25 апреля Россия осуществляла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. На этот раз больше всего пострадало Днепр. Также враг атаковал Харьковскую, Черниговскую, Сумскую, Одесскую и Киевскую области.