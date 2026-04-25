ППО знешкодила 30 російських ракет та 580 дронів

Протягом ночі 24-25 квітня Росія здійснювала комбінований удар по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Цього разу найбільше постраждало Дніпро. Також ворог атакував Харківську, Чернігівську, Сумську, Одеську та Київьку області.
Головні тези:
- До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- Повітряний напад Росії триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Масована атака РФ на Україну 25 квітня — останні подробиці
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 БпЛА):
12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Міллерово, Курськ, Єйськ, РФ, ТОТ АР Крим);
29 крилатих ракет Х-101 (район пусків — із акваторії Каспійського моря);
1 крилата ракета Іскандер-К (район пуску — Брянська обл., РФ;
5 крилатих ракет "Калібр" (район пусків — акваторія Каспійського моря);
619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, близько 400 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей — 30 ракет та 580 безпілотників різних типів:
26 крилатих ракет Х-101;
4 крилаті ракети "Калібр";
580 ворожих БпЛА різних типів.
Атака триває! В повітряний простір України увійшо декілька нових груп ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.
Більше по темі
