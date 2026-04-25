Украинские воины поразили 10 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 24 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 10 районов сосредоточения живой силы российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1522-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 236 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 25 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 324 690 (+1 230) человек
танков — 11 892 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 24 458 (+13) ед.
артиллерийских систем — 40 635 (+29) ед.
РСЗО — 1 753 (+0) ед.
средства ПВО — 1353 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 255 862 (+1 257) ед.
крылатые ракеты — 4 549 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 91 422 (+166) ед.
специальная техника — 4 136 (+2) ед.
Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу.
Кроме того, применил 6849 дронов-камикадзе и осуществил 2634 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 64 — из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-