Украинские воины поразили 10 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 24 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 10 районов сосредоточения живой силы российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1522-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 236 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 25 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 324 690 (+1 230) человек

  • танков — 11 892 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 458 (+13) ед.

  • артиллерийских систем — 40 635 (+29) ед.

  • РСЗО — 1 753 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1353 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 255 862 (+1 257) ед.

  • крылатые ракеты — 4 549 (+0) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 91 422 (+166) ед.

  • специальная техника — 4 136 (+2) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Вчера противник нанес 86 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу.

Кроме того, применил 6849 дронов-камикадзе и осуществил 2634 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 64 — из реактивных систем залпового огня.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?