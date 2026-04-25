Українські воїни уразили 10 районів зосередження армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 24 квітня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 10 районів зосередження живої сили російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1522-га доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 236 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 25 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 324 690 (+1 230) осіб

  • танків — 11 892 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 24 458 (+13) од.

  • артилерійських систем — 40 635 (+29) од.

  • РСЗВ — 1 753 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 353 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 255 862 (+1 257) од.

  • крилаті ракети — 4 549 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни  — 91 422 (+166) од.

  • спеціальна техніка — 4 136 (+2) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 6849 дронів–камікадзе та здійснив 2634 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 64 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Рейтинг Путіна в Росії падає сьомий тиждень поспіль
Рейтинг Путіна побив новий антирекорд
Масована атака Росії на Дніпро — постраждали 18 людей
Яка наразі ситуація в Дніпрі після атаки РФ
ППО знешкодила 30 російських ракет та 580 дронів
Масована атака РФ на Україну 25 квітня - останні подробиці

