Українські воїни уразили 10 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 24 квітня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 10 районів зосередження живої сили російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1522-га доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 236 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 25 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 324 690 (+1 230) осіб
танків — 11 892 (+0) од.
бойових броньованих машин — 24 458 (+13) од.
артилерійських систем — 40 635 (+29) од.
РСЗВ — 1 753 (+0) од.
засоби ППО — 1 353 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 255 862 (+1 257) од.
крилаті ракети — 4 549 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 91 422 (+166) од.
спеціальна техніка — 4 136 (+2) од.
Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу.
Крім того, застосував 6849 дронів–камікадзе та здійснив 2634 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 64 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-