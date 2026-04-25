Атака Росії на Дніпро — 2 загиблих та 22 потерпілих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Дніпро — 2 загиблих та 22 потерпілих

Російські удари забрали життя ще 2 цивільних
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Вранці 25 квітня тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі. Окрім того, масована російська атака призвела до поранення 22 мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • Росія завдала масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА.
  • Під завалами можуть знаходитися ще 5 людей.

Російські удари забрали життя ще 2 цивільних

Двоє загиблих, 22 постраждалих, серед яких — дитина, внаслідок масованої атаки ворога на Дніпро та область — прокурори фіксують наслідки, — йдеться в заяві Офісу генерального прокурора України.

Як повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, під завалами можуть перебувати ще близько 5 цивільних.

Що важливо розуміти, нічна масована атака Росії на Дніпро тривала 10 годин поспіль.

Цього разу ворог використав ракети та ударні дрони. Серед 22 постраждалих є 9-річний хлопчик.

Під удари армії РФ потрапили підприємства, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. У місті досі продовжується пошуково-рятувальна операція.

У Синельниківському районі пошкоджено приватні оселі. У Нікопольському районі внаслідок влучання FPV-дрона в мікроавтобус поранено чоловіка. Прокурори фіксують наслідки чергових воєнних злочинів РФ.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?