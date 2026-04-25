Атака Росії на Дніпро — 2 загиблих та 22 потерпілих

Вранці 25 квітня тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі. Окрім того, масована російська атака призвела до поранення 22 мирних мешканців міста.

Російські удари забрали життя ще 2 цивільних

Двоє загиблих, 22 постраждалих, серед яких — дитина, внаслідок масованої атаки ворога на Дніпро та область — прокурори фіксують наслідки, — йдеться в заяві Офісу генерального прокурора України.

Як повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, під завалами можуть перебувати ще близько 5 цивільних.

Що важливо розуміти, нічна масована атака Росії на Дніпро тривала 10 годин поспіль.

Цього разу ворог використав ракети та ударні дрони. Серед 22 постраждалих є 9-річний хлопчик.

Під удари армії РФ потрапили підприємства, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. У місті досі продовжується пошуково-рятувальна операція.

У Синельниківському районі пошкоджено приватні оселі. У Нікопольському районі внаслідок влучання FPV-дрона в мікроавтобус поранено чоловіка. Прокурори фіксують наслідки чергових воєнних злочинів РФ.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).