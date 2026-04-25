Атака Росії на Дніпро — 2 загиблих та 22 потерпілих

Вранці 25 квітня тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі. Окрім того, масована російська атака призвела до поранення 22 мирних мешканців міста.
Головні тези:
- Росія завдала масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА.
- Під завалами можуть знаходитися ще 5 людей.
Російські удари забрали життя ще 2 цивільних
Як повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, під завалами можуть перебувати ще близько 5 цивільних.
Що важливо розуміти, нічна масована атака Росії на Дніпро тривала 10 годин поспіль.
Цього разу ворог використав ракети та ударні дрони. Серед 22 постраждалих є 9-річний хлопчик.
Під удари армії РФ потрапили підприємства, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. У місті досі продовжується пошуково-рятувальна операція.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
