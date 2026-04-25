Росія знову атакує Дніпро — відомо про 5 загиблих

Після масованої нічної атаки Росії на Дніпро ворог продовжує завдавати ударів по місту. Згідно з останніми даними, загалом загинули уже 5 людей. Також відомо про 34 потерпілих.

Росія продовжує тероризувати Дніпро

Близько 11:19 глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що кількість загиблих у місті зросла до 4 осіб.

27 людей постраждали через нічну та ранкову атаки росіян на місто. Серед них — двоє дітей. Хлопчик 9 років на амбулаторному лікуванні. 17-річна дівчина — госпіталізована в стані середньої тяжкості. Олександр Ганжа Глава Дніпропетровської ОВА

Вже об 11:33 він підтвердив, що ворог знову атакував місто — під удар потрапив житловий будинок.

Згідно з останніми даними, семеро людей дістали поранень. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Об 11:48 Олександр Ганжа заявив, що російські загарбники вбили ще одного мирного мешканця у Дніпрі.