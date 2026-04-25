Аніта Орбан стане віцепрем’єр-міністеркою Угорщини

Майбутній лідер Угорщини Петер Мадяр заявив, що Аніта Орбан, яка очолить МЗС в його уряді, буде також обіймати посаду віцепрем’єр-міністерки.
Головні тези:
- Уже зараз Аніта Орбан перебуває в Брюсселі, де провидить важливі переговори.
- Петер Мадяр буде затверджений прем'єр-міністром уже 9 травня.
Аніта Орбан обійме одразу дві посади в уряді Угорщини
За словами Мадяра, окрім виконання обов’язків глави Міністерства закордонних справ, Аніта Орбан також обійматиме посаду віцепрем’єр-міністра в уряді "Тиси".
Що важливо розуміти, ця політикиня є лише однофамілицею Віктора Орбана й не має з ним жодних родинних зв’язків.
Як зазначив Мадяр, просто зараз Аніта Орбан знаходиться в Брюсселі, де разом з Андрашем Карманом, Іштваном Капітані та Мартоном Меллетей-Барною проводить переговори з керівництвом Європейської комісії.
Що важливо розуміти, у центрі уваги сторін — питання виділення Угорщині коштів з фондів ЄС.
Згідно з останніми даними, новий парламент Угорщини планує зібрати на установче засідання 9 травня.
Саме у цей день Петер Мадяр буде затверджений новим прем'єр-міністром країни.
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-