Аніта Орбан стане віцепрем’єр-міністеркою Угорщини
Аніта Орбан стане віцепрем'єр-міністеркою Угорщини

Джерело:  online.ua

Майбутній лідер Угорщини Петер Мадяр заявив, що Аніта Орбан, яка очолить МЗС в його уряді, буде також обіймати посаду віцепрем’єр-міністерки. 

Головні тези:

  • Уже зараз Аніта Орбан перебуває в Брюсселі, де провидить важливі переговори.
  • Петер Мадяр буде затверджений прем'єр-міністром уже 9 травня.

Аніта Орбан обійме одразу дві посади в уряді Угорщини

За словами Мадяра, окрім виконання обов’язків глави Міністерства закордонних справ, Аніта Орбан також обійматиме посаду віцепрем’єр-міністра в уряді "Тиси".

Що важливо розуміти, ця політикиня є лише однофамілицею Віктора Орбана й не має з ним жодних родинних зв’язків.

Під час відсутності прем’єр-міністра віцепрем’єр-міністр повністю представлятиме його на засіданнях уряду та інших офіційних заходах.

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Майбутній лідер Угорщини

Як зазначив Мадяр, просто зараз Аніта Орбан знаходиться в Брюсселі, де разом з Андрашем Карманом, Іштваном Капітані та Мартоном Меллетей-Барною проводить переговори з керівництвом Європейської комісії.

Що важливо розуміти, у центрі уваги сторін — питання виділення Угорщині коштів з фондів ЄС.

Згідно з останніми даними, новий парламент Угорщини планує зібрати на установче засідання 9 травня.

Саме у цей день Петер Мадяр буде затверджений новим прем'єр-міністром країни.

Мадяр розгромно переміг Орбана на парламентських виборах в Угорщині
Мадяр готується стати прем'єр-міністром Угорщини — коли це станеться
Мадяр пообіцяв арештувати прем'єра Ізраїлю на території Угорщини
