Анита Орбан станет вице-премьер-министром Венгрии
Категория
Политика
Дата публикации

Мадяр и Орбан
Читати українською
Источник:  online.ua

Будущий лидер Венгрии Петер Мадяр заявил, что Анита Орбан, которая возглавит МИД в его правительстве, будет также занимать должность вице-премьер-министра.

Главные тезисы

  • Уже сейчас Анита Орбан находится в Брюсселе, где провидит важные переговоры.
  • Петер Мадяр будет утвержден премьер-министром уже 9 мая.

Анита Орбан займет сразу две должности в правительстве Венгрии

По словам Мадяра, помимо исполнения обязанностей главы Министерства иностранных дел, Анита Орбан также будет занимать должность вице-премьер-министра в правительстве "Тисы".

Что важно понимать, эта политик является просто однофамилицей Виктора Орбана и не имеет с ним никаких родственных связей.

Во время отсутствия премьер-министра вице-премьер-министр будет полностью представлять его на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях.

Петер Мадяр

Будущий лидер Венгрии

Как отметил Мадяр, прямо сейчас Анита Орбан находится в Брюсселе, где вместе с Андрашем Карманом, Иштваном Капитаном и Мартоном Меллетей-Барной проводит переговоры с руководством Европейской комиссии.

Что важно понимать, в центре внимания сторон — вопрос выделения Венгрии средств из фондов ЕС.

Согласно последним данным, новый парламент Венгрии планирует собраться на учредительное заседание 9 мая.

Именно в этот день Петер Мадяр будет утвержден новым премьер-министром страны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр разгромно победил Орбана на парламентских выборах в Венгрии
Мадяр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр готовится стать премьер-министром Венгрии — когда это произойдет
Мадяр готовится возглавить венгерское правительство
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр пообещал арестовать премьера Израиля на территории Венгрии
Мадяр выполнит решение МКС касательно Нетаньяху

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?