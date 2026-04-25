Анита Орбан станет вице-премьер-министром Венгрии

Будущий лидер Венгрии Петер Мадяр заявил, что Анита Орбан, которая возглавит МИД в его правительстве, будет также занимать должность вице-премьер-министра.
Главные тезисы
- Уже сейчас Анита Орбан находится в Брюсселе, где провидит важные переговоры.
- Петер Мадяр будет утвержден премьер-министром уже 9 мая.
Анита Орбан займет сразу две должности в правительстве Венгрии
По словам Мадяра, помимо исполнения обязанностей главы Министерства иностранных дел, Анита Орбан также будет занимать должность вице-премьер-министра в правительстве "Тисы".
Что важно понимать, эта политик является просто однофамилицей Виктора Орбана и не имеет с ним никаких родственных связей.
Как отметил Мадяр, прямо сейчас Анита Орбан находится в Брюсселе, где вместе с Андрашем Карманом, Иштваном Капитаном и Мартоном Меллетей-Барной проводит переговоры с руководством Европейской комиссии.
Что важно понимать, в центре внимания сторон — вопрос выделения Венгрии средств из фондов ЕС.
Согласно последним данным, новый парламент Венгрии планирует собраться на учредительное заседание 9 мая.
Именно в этот день Петер Мадяр будет утвержден новым премьер-министром страны.
