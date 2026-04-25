Анита Орбан станет вице-премьер-министром Венгрии

Будущий лидер Венгрии Петер Мадяр заявил, что Анита Орбан, которая возглавит МИД в его правительстве, будет также занимать должность вице-премьер-министра.

По словам Мадяра, помимо исполнения обязанностей главы Министерства иностранных дел, Анита Орбан также будет занимать должность вице-премьер-министра в правительстве "Тисы".

Что важно понимать, эта политик является просто однофамилицей Виктора Орбана и не имеет с ним никаких родственных связей.

Во время отсутствия премьер-министра вице-премьер-министр будет полностью представлять его на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях. Петер Мадяр Будущий лидер Венгрии

Как отметил Мадяр, прямо сейчас Анита Орбан находится в Брюсселе, где вместе с Андрашем Карманом, Иштваном Капитаном и Мартоном Меллетей-Барной проводит переговоры с руководством Европейской комиссии.

Что важно понимать, в центре внимания сторон — вопрос выделения Венгрии средств из фондов ЕС.

Согласно последним данным, новый парламент Венгрии планирует собраться на учредительное заседание 9 мая.