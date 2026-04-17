Мадяр готовится стать премьер-министром Венгрии — когда это произойдет

17 апреля будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр провел встречу с представителями политических сил, вошедших в парламент, а также договорился с ними о дате утверждения нового правительства — это произойдет 9 мая.

Мадяр готовится возглавить венгерское правительство

Согласно данным журналистов, во время консультации присутствовали представители “Тисы”, “Фидес”, Христианско-демократической народной партии и Mi Hazánk (Наша Родина).

СМИ сразу обратили внимание на то, что действующий глава венгерского правительства Виктор Орбан на эту встречу не приехал.

Вместо него политическую силу "Фидес" представлял руководитель его аппарата Гергей Гуяш.

Все присутствующие очень быстро пришли к согласию, что учредительное заседание Национальной ассамблеи состоится 9 мая.

Более того, указано, что в тот же день будет избран премьер-министр.

Что важно понимать, согласно конституции Венгрии, созвать первое заседание парламента имеет право только президент страны.

По словам инсайдеров, во время консультаций представители также договорились, что у оппозиции будет больше должностей вице-президентов в парламенте, чем было раньше — по одному от каждой партии.

Как уже упоминалось ранее, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем первом после поражения на выборах интервью заявил, что признает свою полную ответственность за результат, переведший его партию "Фидес" в оппозицию.