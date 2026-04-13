"Будем договариваться с Путиным". Мадяр признал энергетическую зависимость Венгрии от России
Лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр, победивший на парламентских выборах в Венгрии, рассказал, как планирует строить отношения с Россией и Владимиром Путиным. Да, он не отрицает энергетической зависимости от России и считает, что Венгрии придется пойти на переговоры.

Главные тезисы

  • Петер Мадяр признал энергетическую зависимость Венгрии от России и выразил готовность к переговорам с президентом Путиным.
  • Он подчеркнул необходимость диверсификации энергетических источников, но призвал к пошаговому подходу в этом вопросе.

Петер Мадяр готов договариваться с Путиным по поводу энергоносителей

Об этом он заявил сразу после победы на парламентских выборах.

Если обстоятельства сложатся, придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. И наша энергетическая зависимость тоже останется на время. Следует усиливать диверсификацию, но это не делается за один день.

Петер Мадяр

В то же время он подчеркнул, что даже несмотря на необходимость переговоров с РФ, "друзьями мы не станем".

Мадяр также заявил, что в Венгрии "никто не хочет проукраинского правительства, все хотят провенгерского".

Было бы неплохо иметь правительство, занимающееся реальными проблемами венгерского народа.

Мадяр после своей победы на выборах призвал действующего президента страны и весь госаппарат немедленно сложить полномочия. По его словам, Венгрия прекратит политику "балансировки", которую годами продвигал Виктор Орбан, и сосредоточится на укреплении обороноспособности в рамках Альянса.

В то же время, Politico писало, что Мадяр выступает против отправки венгерского оружия или денег в Киев, а также против ускорения вступления Украины в ЕС. Он пообещал вынести этот вопрос на референдум, фактически означает затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе.

Больше по теме

Орбан VS Мадяр. В Венгрии стартовали парламентские выборы
Выборы в Венгрии. Орбана набросился на Мадяра с обвинениями
Мадяр разгромно победил Орбана на парламентских выборах в Венгрии
