Лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр, победивший на парламентских выборах в Венгрии, рассказал, как планирует строить отношения с Россией и Владимиром Путиным. Да, он не отрицает энергетической зависимости от России и считает, что Венгрии придется пойти на переговоры.

Об этом он заявил сразу после победы на парламентских выборах.

Если обстоятельства сложатся, придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. И наша энергетическая зависимость тоже останется на время. Следует усиливать диверсификацию, но это не делается за один день. Петер Мадяр Венгерский политик

В то же время он подчеркнул, что даже несмотря на необходимость переговоров с РФ, "друзьями мы не станем".

Мадяр также заявил, что в Венгрии "никто не хочет проукраинского правительства, все хотят провенгерского".

Было бы неплохо иметь правительство, занимающееся реальными проблемами венгерского народа.

Мадяр после своей победы на выборах призвал действующего президента страны и весь госаппарат немедленно сложить полномочия. По его словам, Венгрия прекратит политику "балансировки", которую годами продвигал Виктор Орбан, и сосредоточится на укреплении обороноспособности в рамках Альянса.