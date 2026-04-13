Лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр, победивший на парламентских выборах в Венгрии, рассказал, как планирует строить отношения с Россией и Владимиром Путиным. Да, он не отрицает энергетической зависимости от России и считает, что Венгрии придется пойти на переговоры.
Главные тезисы
- Петер Мадяр признал энергетическую зависимость Венгрии от России и выразил готовность к переговорам с президентом Путиным.
- Он подчеркнул необходимость диверсификации энергетических источников, но призвал к пошаговому подходу в этом вопросе.
Петер Мадяр готов договариваться с Путиным по поводу энергоносителей
Об этом он заявил сразу после победы на парламентских выборах.
В то же время он подчеркнул, что даже несмотря на необходимость переговоров с РФ, "друзьями мы не станем".
Мадяр также заявил, что в Венгрии "никто не хочет проукраинского правительства, все хотят провенгерского".
Мадяр после своей победы на выборах призвал действующего президента страны и весь госаппарат немедленно сложить полномочия. По его словам, Венгрия прекратит политику "балансировки", которую годами продвигал Виктор Орбан, и сосредоточится на укреплении обороноспособности в рамках Альянса.
В то же время, Politico писало, что Мадяр выступает против отправки венгерского оружия или денег в Киев, а также против ускорения вступления Украины в ЕС. Он пообещал вынести этот вопрос на референдум, фактически означает затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе.
