"Будемо домовлятися з Путіним". Мадяр визнав енергетичну залежність Угорщини від Росії

Лідер опозиційної партії "Тіса" Петер Мадяр, який переміг на парламентських виборах в Угорщині, розповів, як планує будувати відносини з Росією та Володимиром Путіним. Так, він не заперечує енергетичної залежності від Росії і вважає, що Угорщині доведеться піти на переговори.
Головні тези:
- Мадяр визнає енергетичну залежність Угорщини від Росії та готовий до переговорів з Путіним.
- Попри потребу у співпраці, Мадяр наголошує, що Угорщина не стане дружити з РФ.
Петер Мадяр готовий домовлятися з Путіним щодо енергоносіїв
Про це він заявив одразу після перемоги на парламентських виборах.
Водночас він підкреслив, що, навіть незважаючи на необхідність переговорів з РФ, "друзями ми не станемо".
Мадяр також заявив, що в Угорщині "ніхто не хоче проукраїнського уряду, всі хочуть проугорського".
Мадяр після своєї перемоги на виборах закликав чинного президента країни та весь держапарат негайно скласти повноваження. За його словами, Угорщина припинить політику "балансування", яку роками просував Віктор Орбан, і зосередиться на зміцненні обороноздатності в рамках Альянсу.
Водночас Politico писало, що Мадяр виступає проти відправки угорської зброї або грошей до Києва, а також проти прискорення вступу України до ЄС. Він пообіцяв винести це питання на референдум, що фактично означає затягування процесу, з огляду на сильні антиукраїнські настрої в угорському суспільстві.
