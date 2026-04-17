Мадяр готується стати прем'єр-міністром Угорщини — коли це станеться
Мадяр готується стати прем'єр-міністром Угорщини — коли це станеться

Джерело:  hvg.hu

17 квітня майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провів зустріч з представниками політичних сил, що увійшли до парламенту, а також домовився з ними щодо дати затвердження нового уряду — це станеться 9 травня.

Головні тези:

  • Мадяр скликав першу важливу зустріч, однак Орбан на неї не прибув.
  • Обов’язок скликати перше засідання парламенту належить президенту країни.

Мадяр готується очолити угорський уряд

Згідно з даними журналістів, під час консультації були присутні представники "Тиси", "Фідес", Християнсько-демократичної народної партії та Mi Hazánk ("Наша Батьківщина").

ЗМІ одразу звернули увагу на те, що чинний очільник угорського уряду Віктор Орбан на цю зустріч не приїхав.

Замість нього політичну силу “Фідес” представляв керівник його апарату Гергей Гуяш.

Усі присутні дуже швидко дійшли згоди, що установче засідання Національної асамблеї відбудеться 9 травня.

Ба більше, вказано, що того ж дня буде обрано прем'єр-міністра.

Що важливо розуміти, відповідно до конституції Угорщини, скликати перше засідання парламенту має право лише президент країни.

За словами інсайдерів, під час консультацій представники також домовилися, що опозиція матиме більше посад віцепрезидентів в парламенті, ніж було раніше — по одному від кожної партії.

Як уже згадувалося раніше, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму першому після поразки на виборах інтерв’ю заявив, що визнає свою повну відповідальність за результат, який перевів його партію "Фідес" в опозицію.

