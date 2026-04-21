Мадяр пообещал арестовать премьера Израиля на территории Венгрии

Источник:  Politico

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр четко дал понять, что его страна будет обязана по требованию Международного уголовного суда (МУС) арестовать лидера Израиля Беньямина Нетаньяху, если тот въедет на венгерскую территорию.

  • Орбан начал выводить Венгрию из состава МУС.
  • Однако Мадяр обещает остановить этот процесс в ближайшее время.

Что важно понимать, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Члены МУС обязаны задерживать лиц, в отношении которых выданы такие ордера, однако не все страны соблюдают это правило.

К примеру, глава венгерского правительства Виктор Орбан отказался арестовать израильского лидера, когда посетил Будапешт год назад.

Так, в преддверии этого визита Орбан публично объявил о выходе Венгрии из МУС, а также гарантировал Нетаньяху иммунитет.

Несмотря на это, Мадяр уже подтвердил, что настроен остановить процесс выхода его страны из МКС до 2 июня.

Более того, он объяснил, что это будет означать для запланированного визита Нетаньяху этой осенью.

Если страна является членом МУС и лицо, разыскиваемое МУС, въезжает на нашу территорию, то это лицо необходимо взять под стражу.

Петер Мадяр

Будущий премьер-министр Венгрии

