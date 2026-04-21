Мадяр пообещал арестовать премьера Израиля на территории Венгрии

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр четко дал понять, что его страна будет обязана по требованию Международного уголовного суда (МУС) арестовать лидера Израиля Беньямина Нетаньяху, если тот въедет на венгерскую территорию.

Что важно понимать, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Члены МУС обязаны задерживать лиц, в отношении которых выданы такие ордера, однако не все страны соблюдают это правило.

К примеру, глава венгерского правительства Виктор Орбан отказался арестовать израильского лидера, когда посетил Будапешт год назад.

Так, в преддверии этого визита Орбан публично объявил о выходе Венгрии из МУС, а также гарантировал Нетаньяху иммунитет.

Несмотря на это, Мадяр уже подтвердил, что настроен остановить процесс выхода его страны из МКС до 2 июня.

Более того, он объяснил, что это будет означать для запланированного визита Нетаньяху этой осенью.