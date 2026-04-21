Мадяр пообіцяв арештувати прем'єра Ізраїлю на території Угорщини

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр чітко дав зрозуміти, що його країна буде зобов'язана на вимогу Міжнародного кримінального суду (МКС) заарештувати лідера Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо той в'їде на угорську територію.

Що важливо розуміти, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу в листопаді 2024 року за підозрою у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Члени МКС зобов'язані затримувати осіб, щодо яких видано такі ордери, однак не всі країни дотримуються цього правила.

До прикладу, глава угорського уряду Віктор Орбан відмовився заарештувати ізраїльського лідера, коли він відвідав Будапешт рік тому.

Так, напередодні цього візиту Орбан публічно оголосив про вихід Угорщини з МКС, а також гарантував Нетаньягу імунітет.

Попри це, Мадяр уже підтвердив, що налаштований зупинити процес виходу його країни з МКС до 2 червня.

Ба більше, він пояснив, що це означатиме для запланованого візиту Нетаньягу цієї осені.