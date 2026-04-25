Эстония предлагает новый источник для финансирования восстановления Украины

Глава эстонского правительства Кристан Михал предложил финансировать восстановление Украины за счет пошлин на российский импорт. Более того, он требует усилить визовые ограничения для россиян, причастных к войне.

Россия должна платить за восстановление Украины

Михал обращает внимание мира на то, что стоимость восстановления разрушенной инфраструктуры и уничтоженных городов Украины уже достигает сотен миллиардов евро, а война еще не закончилась.

На этом фоне премьер-министр Эстонии напомнил, что Европа уже ввела санкции, запретила немало российской продукции и ввела пошлины на зерно и удобрения.

Несмотря на эти усилия, официальный Брюссель до сих пор не повышал ставки на разрешенные к импорту товары с четкой целью помощи Украине.

По словам Михада, сама идея использования торговой политики для целей безопасности остается противоречивой в ЕС.

Нам нужно обложить пошлиной российские товары, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Об этом говорят в разных кругах и на разных встречах: разные виды пошлины на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины. Кристан Михал Премьер-министр Эстонии

Что важно понимать, уже 7 союзников Киева в Евросоюзе призвали ввести пошлины на российскую продукцию — такую, как сталь и удобрения.