Категория
Экономика
Дата публикации

Эстония предлагает новый источник для финансирования восстановления Украины

Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Глава эстонского правительства Кристан Михал предложил финансировать восстановление Украины за счет пошлин на российский импорт. Более того, он требует усилить визовые ограничения для россиян, причастных к войне.

Главные тезисы

  • Замороженные российские активы не смогут полностью перекрыть все потребности для восстановления Украины.
  • Поэтому союзники Киева должны искать дополнительные источники финансирования.

Россия должна платить за восстановление Украины

Михал обращает внимание мира на то, что стоимость восстановления разрушенной инфраструктуры и уничтоженных городов Украины уже достигает сотен миллиардов евро, а война еще не закончилась.

На этом фоне премьер-министр Эстонии напомнил, что Европа уже ввела санкции, запретила немало российской продукции и ввела пошлины на зерно и удобрения.

Несмотря на эти усилия, официальный Брюссель до сих пор не повышал ставки на разрешенные к импорту товары с четкой целью помощи Украине.

По словам Михада, сама идея использования торговой политики для целей безопасности остается противоречивой в ЕС.

Нам нужно обложить пошлиной российские товары, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Об этом говорят в разных кругах и на разных встречах: разные виды пошлины на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины.

Кристан Михал

Премьер-министр Эстонии

Что важно понимать, уже 7 союзников Киева в Евросоюзе призвали ввести пошлины на российскую продукцию — такую, как сталь и удобрения.

Однако эта инициатива не смогла стать частью 20-го пакета санкций ЕС против РФ.

