Генштаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли мощные удары по складам боеприпасов противника в районе Белолуцка на Луганщине, а также составы материально-технических средств в районах населенных пунктов Бойковское Донецкой области и Нововасиловка и Гуляйполе Запорожской области.

Новые дипстрайки Украины — какие результаты

Как сообщают в Генштабе ВСУ, под удары Сил обороны также попали ряд командно-наблюдательных пунктов армии РФ.

В этот раз громкие взрывы гремели в районах населенных пунктов Святотроицкое Запорожской области, Новопетриковка Донецкой области, Лисичанск Луганской и Теткино (Курская обл., РФ).

Более того, российские оккупанты не смогли уберечь пункты управления БпЛА в районах населенных пунктов Гуляйполе и Железнодорожное Запорожской области.

На этом фоне Силы обороны Украины также нанесли удары по районам сосредоточения живой силы врага в районах Сопича (Сумская обл.), Солонцев (Луганская обл.), Родинского и Константиновки (Донецкая обл.) и нескольких других населенных пунктов.

Генштаб ВСУ отмечает, что актуальные потери армии РФ и масштабы нанесенного ущерба выясняются.