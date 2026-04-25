Украина поразила склады, пункты управления и живую силу армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли мощные удары по складам боеприпасов противника в районе Белолуцка на Луганщине, а также составы материально-технических средств в районах населенных пунктов Бойковское Донецкой области и Нововасиловка и Гуляйполе Запорожской области.
Главные тезисы
- Украинские воины активно били по районам сосредоточение живой силы армии РФ на разных локациях.
- Новые потери врага и масштабы нанесенного ущерба будут объявлены чуть позже.
Новые дипстрайки Украины — какие результаты
Как сообщают в Генштабе ВСУ, под удары Сил обороны также попали ряд командно-наблюдательных пунктов армии РФ.
В этот раз громкие взрывы гремели в районах населенных пунктов Святотроицкое Запорожской области, Новопетриковка Донецкой области, Лисичанск Луганской и Теткино (Курская обл., РФ).
Более того, российские оккупанты не смогли уберечь пункты управления БпЛА в районах населенных пунктов Гуляйполе и Железнодорожное Запорожской области.
На этом фоне Силы обороны Украины также нанесли удары по районам сосредоточения живой силы врага в районах Сопича (Сумская обл.), Солонцев (Луганская обл.), Родинского и Константиновки (Донецкая обл.) и нескольких других населенных пунктов.
Генштаб ВСУ отмечает, что актуальные потери армии РФ и масштабы нанесенного ущерба выясняются.
