Украина поразила склады, пункты управления и живую силу армии РФ
Новые дипстрайки Украины - какие результаты
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли мощные удары по складам боеприпасов противника в районе Белолуцка на Луганщине, а также составы материально-технических средств в районах населенных пунктов Бойковское Донецкой области и Нововасиловка и Гуляйполе Запорожской области.

  • Украинские воины активно били по районам сосредоточение живой силы армии РФ на разных локациях.
  • Новые потери врага и масштабы нанесенного ущерба будут объявлены чуть позже.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, под удары Сил обороны также попали ряд командно-наблюдательных пунктов армии РФ.

В этот раз громкие взрывы гремели в районах населенных пунктов Святотроицкое Запорожской области, Новопетриковка Донецкой области, Лисичанск Луганской и Теткино (Курская обл., РФ).

Более того, российские оккупанты не смогли уберечь пункты управления БпЛА в районах населенных пунктов Гуляйполе и Железнодорожное Запорожской области.

На этом фоне Силы обороны Украины также нанесли удары по районам сосредоточения живой силы врага в районах Сопича (Сумская обл.), Солонцев (Луганская обл.), Родинского и Константиновки (Донецкая обл.) и нескольких других населенных пунктов.

Генштаб ВСУ отмечает, что актуальные потери армии РФ и масштабы нанесенного ущерба выясняются.

Силы обороны Украины продолжают принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!

