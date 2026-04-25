Україна уразила склади, пункти управління та живу силу армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдали потужних ударів по складах боєприпасів противника у районі Білолуцька на Луганщині, а також склади матеріально-технічних засобів у районах населених пунктів Бойківське на Донеччині і Нововасилівка та Гуляйполе Запорізької області.

Нові діпстрайки України — які результати

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, під удари Сил оборони також потрапила низку командно-спостережних пунктів армії РФ.

Цього разу гучні вибухи гриміли у районах населених пунктів Святотроїцьке Запорізької області, Новопетриківка Донецької області, Лисичанськ на Луганщині та Тьоткіно (Курська обл., РФ).

Ба більше, російські окупанти не змогли вберегти пункти управління БпЛА у районах населених пунктів Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

На цьому тлі Сили оборони України також завдали ударів по районах зосередження живої сили ворога у районах Сопича (Сумська обл.), Солонців (Луганська обл.), Родинського і Костянтинівки (Донецька обл.) та декількох інших населених пунктів.

Генштаб ЗСУ наголошує, що актуальні втрати армії РФ та масштаби завданих збитків наразі з’ясовуються.