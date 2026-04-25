Україна уразила склади, пункти управління та живу силу армії РФ
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки України - які результати

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдали потужних ударів по складах боєприпасів противника у районі Білолуцька на Луганщині, а також склади матеріально-технічних засобів у районах населених пунктів Бойківське на Донеччині і Нововасилівка та Гуляйполе Запорізької області.

Головні тези:

  • Українські воїни активно били по районах зосередження живої сили армії РФ на різних локаціях.
  • Нові втрати ворога та масштаби завданих збитків будуть оголошені згодом.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, під удари Сил оборони також потрапила низку командно-спостережних пунктів армії РФ.

Цього разу гучні вибухи гриміли у районах населених пунктів Святотроїцьке Запорізької області, Новопетриківка Донецької області, Лисичанськ на Луганщині та Тьоткіно (Курська обл., РФ).

Ба більше, російські окупанти не змогли вберегти пункти управління БпЛА у районах населених пунктів Гуляйполе та Залізничне Запорізької області.

На цьому тлі Сили оборони України також завдали ударів по районах зосередження живої сили ворога у районах Сопича (Сумська обл.), Солонців (Луганська обл.), Родинського і Костянтинівки (Донецька обл.) та декількох інших населених пунктів.

Генштаб ЗСУ наголошує, що актуальні втрати армії РФ та масштаби завданих збитків наразі з’ясовуються.

Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України. Далі буде! Слава Україні!

