ПВО обезвредила 190 целей во время воздушного нападения РФ

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в минувшую ночь российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 210 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- В этот раз российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях
Силы ПВО Украины смогли отразить новую атаку РФ
Очередное воздушное нападение врага началось еще в 17:45 30 апреля.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.
Стоит отметить, что около 140 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
