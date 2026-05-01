ПВО обезвредила 190 целей во время воздушного нападения РФ

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в минувшую ночь российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 210 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Очередное воздушное нападение врага началось еще в 17:45 30 апреля.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Стоит отметить, что около 140 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.