ПВО обезвредила 190 целей во время воздушного нападения РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в минувшую ночь российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 210 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • В этот раз российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях

Очередное воздушное нападение врага началось еще в 17:45 30 апреля.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Стоит отметить, что около 140 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Владимир Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?