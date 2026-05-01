5 людей постраждали внаслідок атак Росії на Одесу та Миколаїв

Протягом минулої доби армія РФ продовжувала активно завдавати ударів по різних регіонах України. Згідно з останніми даними, найсерйозніші наслідки зафіксовано саме в Одеській та Миколаївській областях.
Головні тези:
- Минулої доби російські окупанти протягом дня та вночі атакували Миколаївщину безпілотниками.
- В Одесі десяткам цивільних знадобилася психологічна допомога.
Нові атаки Росії на Україну — які наслідки
Уночі 1 травня російські окупанти дронами завдали ударів по двом багатоповерхівкам в Одесі. Після цього почалися пожежі — постраждали 2 мирних мешканців міста.
Нові подробиці розкрив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Згодом також стало відомо, що відбулося влучання у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району.
До ліквідації наслідків залучені 126 фахівців та 28 одиниць техніки всіх екстрених і комунальних служб.
За словами Лисака, 25 людям, зокрема й 2 дітям, психологи ДСНС надали психологічну допомогу.
Також у ДСНС України офіційно підтвердили, що в Миколаєві внаслідок атаки та падіння уламків травмовано трьох людей.
Через російські удари спалахнули дах п'ятиповерхового та одноповерховий приватний житлові будинки.
Згідно з останніми даними, пошкоджені 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та 6 автівок.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-