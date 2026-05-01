5 людей постраждали внаслідок атак Росії на Одесу та Миколаїв

Протягом минулої доби армія РФ продовжувала активно завдавати ударів по різних регіонах України. Згідно з останніми даними, найсерйозніші наслідки зафіксовано саме в Одеській та Миколаївській областях.

Нові атаки Росії на Україну — які наслідки

Уночі 1 травня російські окупанти дронами завдали ударів по двом багатоповерхівкам в Одесі. Після цього почалися пожежі — постраждали 2 мирних мешканців міста.

Нові подробиці розкрив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також маємо влучання у ще одну висотку — там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях. Всі екстрені служби вже працюють на місцях. Інформацію щодо постраждалих та обсягу руйнувань наразі уточнюємо. Сергій Лисак Голова Одеської МВА

Згодом також стало відомо, що відбулося влучання у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району.

До ліквідації наслідків залучені 126 фахівців та 28 одиниць техніки всіх екстрених і комунальних служб.

За словами Лисака, 25 людям, зокрема й 2 дітям, психологи ДСНС надали психологічну допомогу.

Також у ДСНС України офіційно підтвердили, що в Миколаєві внаслідок атаки та падіння уламків травмовано трьох людей.

35-річного чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували, його стан на ранок стабільний, без погіршень. Ще дві жінки отримали гостру реакцію на стрес — їм надали допомогу на місці. Поширити

Через російські удари спалахнули дах п'ятиповерхового та одноповерховий приватний житлові будинки.