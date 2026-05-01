5 людей постраждали внаслідок атак Росії на Одесу та Миколаїв
Протягом минулої доби армія РФ продовжувала активно завдавати ударів по різних регіонах України. Згідно з останніми даними, найсерйозніші наслідки зафіксовано саме в Одеській та Миколаївській областях.

Головні тези:

  • Минулої доби російські окупанти протягом дня та вночі атакували Миколаївщину безпілотниками.
  • В Одесі десяткам цивільних знадобилася психологічна допомога.

Нові атаки Росії на Україну — які наслідки

Уночі 1 травня російські окупанти дронами завдали ударів по двом багатоповерхівкам в Одесі. Після цього почалися пожежі — постраждали 2 мирних мешканців міста.

Нові подробиці розкрив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також маємо влучання у ще одну висотку — там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях. Всі екстрені служби вже працюють на місцях. Інформацію щодо постраждалих та обсягу руйнувань наразі уточнюємо.

Сергій Лисак

Голова Одеської МВА

Згодом також стало відомо, що відбулося влучання у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району.

До ліквідації наслідків залучені 126 фахівців та 28 одиниць техніки всіх екстрених і комунальних служб.

За словами Лисака, 25 людям, зокрема й 2 дітям, психологи ДСНС надали психологічну допомогу.

Також у ДСНС України офіційно підтвердили, що в Миколаєві внаслідок атаки та падіння уламків травмовано трьох людей.

35-річного чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували, його стан на ранок стабільний, без погіршень. Ще дві жінки отримали гостру реакцію на стрес — їм надали допомогу на місці.

Через російські удари спалахнули дах п'ятиповерхового та одноповерховий приватний житлові будинки.

Згідно з останніми даними, пошкоджені 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та 6 автівок.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп "подарував" Путіну ще 10 млрд дол на війну проти України
Володимир Зеленський
Трамп
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Туапсе по-чорнобаївськи, 4.0". Мадяр підтвердив новий діпстрайк у Росії — відео
Сили безпілотних систем
Туапсе знову у вогні - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 190 цілей під час повітряного нападу РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО знешкодила 190 цілей під час повітряного нападу РФ

